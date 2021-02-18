Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Брюгге: информация о продаже билетов на матч
Начало встречи в 17:00
Олександр Приходько
В четверг 18 февраля динамовцы Киева на НСК "Олимпийский" сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге". Начало встречи в 17:00.
За день до матча "Динамо" получило сообщение Кабинета Министров Украины о том, что вопрос о снятии запрета на посещение болельщиками спортивных мероприятий решился положительно.
За несколько дней до матча руководство "Динамо" (Киев) отправило в УЕФА весь пакет документов по ситуации с COVID-19 в Украине и возможности проведения матча против "Брюгге" со зрителями. Официальный ответ УЕФА, которая позволяет частичная продажа билетов, было получено сегодня в 10:30 утра по киевскому времени (решение будет опубликовано отдельно на официальном сайте клуба).
"Динамо" проинформировал УЕФА об изменении внутреннего регламента допуска болельщиков на трибуны, и с учетом всех правил и рекомендаций, сообщается следующее:
- клуб получил официальное разрешение УЕФА на продажу билетов на матч "Динамо" - "Брюгге";
- билеты разрешено продавать только на сектора нижних ярусов (по причинам безопасности);
- на матч с "Брюгге" разрешено реализовать 30% билетов от вместимости нижних ярусов НСК "Олимпийский" составит около 10-ти тысяч зрителей (15% от общей вместимости стадиона)
- продажа билетов стартует 18 февраля в 11:15 по киевскому времени;
- продажа билетов осуществляется в онлайн режиме на сайтах партнеров ФК "Динамо" (Киев) - Esport.in.ua и karabas.com
ФК "Динамо" надеется на поддержку и приглашает всех болельщиков на стадион! Также напоминает о необходимости соблюдения карантинных ограничительных норм и социальной дистанции на трибунах.
Схема доступных секторов и цен на билеты
Популярное сейчас
- Русин уже в Варшаве, новый тренер Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Динамо - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- Порту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
- Вспышка COVID-19. Брюгге летит на игру с Динамо без тренера и лидера полузащиты
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии