Динамо - Брюгге: информация о продаже билетов на матч

В четверг 18 февраля динамовцы Киева на НСК "Олимпийский" сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге". Начало встречи в 17:00.

За день до матча "Динамо" получило сообщение Кабинета Министров Украины о том, что вопрос о снятии запрета на посещение болельщиками спортивных мероприятий решился положительно.

За несколько дней до матча руководство "Динамо" (Киев) отправило в УЕФА весь пакет документов по ситуации с COVID-19 в Украине и возможности проведения матча против "Брюгге" со зрителями. Официальный ответ УЕФА, которая позволяет частичная продажа билетов, было получено сегодня в 10:30 утра по киевскому времени (решение будет опубликовано отдельно на официальном сайте клуба).

"Динамо" проинформировал УЕФА об изменении внутреннего регламента допуска болельщиков на трибуны, и с учетом всех правил и рекомендаций, сообщается следующее:

- клуб получил официальное разрешение УЕФА на продажу билетов на матч "Динамо" - "Брюгге";

- билеты разрешено продавать только на сектора нижних ярусов (по причинам безопасности);

- на матч с "Брюгге" разрешено реализовать 30% билетов от вместимости нижних ярусов НСК "Олимпийский" составит около 10-ти тысяч зрителей (15% от общей вместимости стадиона)

- продажа билетов стартует 18 февраля в 11:15 по киевскому времени;

- продажа билетов осуществляется в онлайн режиме на сайтах партнеров ФК "Динамо" (Киев) - Esport.in.ua и karabas.com

ФК "Динамо" надеется на поддержку и приглашает всех болельщиков на стадион! Также напоминает о необходимости соблюдения карантинных ограничительных норм и социальной дистанции на трибунах.

Схема доступных секторов и цен на билеты