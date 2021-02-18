  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Маккаби - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маккаби - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Маккаби - Шахтер, 18 февраля 2021-го года

Маккаби - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы

ФК Шахтер

Новина українською

Много говорили, что "Шахтеру" очень повезло с жеребьевкой, попалась команда вполне приемлемая и проходимая. Но, конечно, не все так однозначно. Зимой в родных теплых краях "Маккаби" в значительно лучшей форме, чем украинская команда.

У "Шахтера" в этом году всего один официальный матч, в УПЛ на прошлых выходных "горняки" не смогли обыграть "Колос" (0:0). Вряд ли сейчас можно сравнивать и соперников, и условия встречи. Впрочем, на еврокубки "горняки" всегда настраиваются по-особенному.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Тель-Авив. "Блумфилд"
Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

"Маккаби" (Тель-Авив) 22:00 "Шахтер" (Донецк)

Телетрансляция - Футбол 2

UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча

Также поединок в прямом эфире покажут:

  • Израиль - Sport 1
  • Великобритания - BTSport.com, BT Sport App
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
  • Германия - DAZN, Blue Sport
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Италия - SKY Go Italia, Sky Calcio 6
  • Польша - IPLA
  • Португалия - Match Player, Sport TV LIVE, Sport TV5
  • Нидерланды - Ziggo Sport Racing
  • Швеция - Viaplay Sweden, Viasat Fotboll Sweden
  • Египет - beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • Латинская Америка - ESPN Play Norte
  • Канада - DAZN
  • США - TUDNxtra, TUDN.com, CBS All Access, TUDN App

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...