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Маккаби - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч Маккаби - Шахтер, 18 февраля 2021-го года
ФК Шахтер
Много говорили, что "Шахтеру" очень повезло с жеребьевкой, попалась команда вполне приемлемая и проходимая. Но, конечно, не все так однозначно. Зимой в родных теплых краях "Маккаби" в значительно лучшей форме, чем украинская команда.
У "Шахтера" в этом году всего один официальный матч, в УПЛ на прошлых выходных "горняки" не смогли обыграть "Колос" (0:0). Вряд ли сейчас можно сравнивать и соперников, и условия встречи. Впрочем, на еврокубки "горняки" всегда настраиваются по-особенному.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Тель-Авив. "Блумфилд"
Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
"Маккаби" (Тель-Авив) 22:00 "Шахтер" (Донецк)
Телетрансляция - Футбол 2
Также поединок в прямом эфире покажут:
- Израиль - Sport 1
- Великобритания - BTSport.com, BT Sport App
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
- Германия - DAZN, Blue Sport
- Франция - RMC Sport en direct
- Италия - SKY Go Italia, Sky Calcio 6
- Польша - IPLA
- Португалия - Match Player, Sport TV LIVE, Sport TV5
- Нидерланды - Ziggo Sport Racing
- Швеция - Viaplay Sweden, Viasat Fotboll Sweden
- Египет - beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - ESPN Play Norte
- Канада - DAZN
- США - TUDNxtra, TUDN.com, CBS All Access, TUDN App
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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