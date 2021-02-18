Маккаби - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Много говорили, что "Шахтеру" очень повезло с жеребьевкой, попалась команда вполне приемлемая и проходимая. Но, конечно, не все так однозначно. Зимой в родных теплых краях "Маккаби" в значительно лучшей форме, чем украинская команда.

У "Шахтера" в этом году всего один официальный матч, в УПЛ на прошлых выходных "горняки" не смогли обыграть "Колос" (0:0). Вряд ли сейчас можно сравнивать и соперников, и условия встречи. Впрочем, на еврокубки "горняки" всегда настраиваются по-особенному.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Тель-Авив. "Блумфилд"

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

"Маккаби" (Тель-Авив) 22:00 "Шахтер" (Донецк)

Телетрансляция - Футбол 2

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