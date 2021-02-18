Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Без разницы, кто из игроков Брюгге не сыграет
Он оценил соперника
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что думает о сопернике в 1/16-й финала Лиги европы - "Брюгге".
"Брюгге" – это "Брюгге". Без разницы, какие игроки выпали, – ключевые или не ключевые. Они не проигрывали уже около 10 матчей. Вся информация по игрокам – это лично команды", – сказал Миколенко.
Напомним, что в матче не сыграют Ханс Ванакен, Матей Митрович и Стефано Денсвил, у которых подтвержден коронавирус.
Читайте также Динамо - Брюгге: информация о продаже билетов на матч
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Динамо - Брюгге: информация о продаже билетов на матч
- Динамо - Брюгге. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
- Динамо - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- Матч Динамо - Брюгге начнется раньше запланированного срока (обновлено)
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.02.2021 в 14:01
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...