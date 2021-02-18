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Миколенко: Без разницы, кто из игроков Брюгге не сыграет

Лига Европы
(1 голосов)

Он оценил соперника

Миколенко: Без разницы, кто из игроков Брюгге не сыграет

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что думает о сопернике в 1/16-й финала Лиги европы - "Брюгге".

"Брюгге" – это "Брюгге". Без разницы, какие игроки выпали, – ключевые или не ключевые. Они не проигрывали уже около 10 матчей. Вся информация по игрокам – это лично команды", – сказал Миколенко.

Напомним, что в матче не сыграют Ханс Ванакен, Матей Митрович и Стефано Денсвил, у которых подтвержден коронавирус.

Читайте также Динамо - Брюгге: информация о продаже билетов на матч
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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.02.2021 в 14:01
""Вся информация по игрокам – это лично команды", – сказал Миколенко."" Что-то не понятное это предложение. Он не мог так сказать. Или где...
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