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Беседин: Понимаем важность этого матча - готовы отдать все силы
Игрок настроен на победу
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал, что думает о сегодняшнем матче с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Конечно, мы понимаем всю важность этого поединка. Все настраиваются, готовы выйти и отдать все силы на поле. Самое важное - победить и оставить свои ворота сухими, чтобы легче игралось на выезде. Думаю, все будет хорошо.
Нам без разницы, когда играть - в 17:00 или в 20:00. Будет на несколько градусов теплее, поэтому в 17:00, так в 17:00", - сказал Беседин.
Напомним, что время начало матча перенесли на 17:00 из-за сильных морозов в столице Украины.
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