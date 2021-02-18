Беседин: Понимаем важность этого матча - готовы отдать все силы

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал, что думает о сегодняшнем матче с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Конечно, мы понимаем всю важность этого поединка. Все настраиваются, готовы выйти и отдать все силы на поле. Самое важное - победить и оставить свои ворота сухими, чтобы легче игралось на выезде. Думаю, все будет хорошо.

Нам без разницы, когда играть - в 17:00 или в 20:00. Будет на несколько градусов теплее, поэтому в 17:00, так в 17:00", - сказал Беседин.