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Не без ламп Шахтера: Агроном НСК – о состоянии поля перед приездом Брюгге

Лига Европы
(1 голосов)

Газон в отличном состоянии

Не без ламп Шахтера: Агроном НСК – о состоянии поля перед приездом Брюгге

фото - инстаграм ФК Динамо Киев

Новина українською

Агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах рассказал о подготовке поля к матчу "Динамо" - "Брюгге".

"Сейчас на НСК "Олимпийский" газон в отличном состоянии. Газон все время находится под подогревом на протяжении всей зимы. Постоянная температура на газоне - +10 градусов. Газон сейчас накрытый. В воскресенье газон покосили, нанесли разметку. Мы подготовились заранее и понимали, что будут аномальные морозы.

Обычно мы проводим консервацию газона, но в этом году действовали по-другому. В этом году мы так не поступали так, как на нашем стадионе играют две команды - "Динамо" и "Шахтер". Много в чем нам помог "Шахтер" - у нас увеличился штат с 5 человек, до 9. И увеличился он не только количеством, но и качеством так, как пришли профессионалы. Коллектив работает как один механизм и мы можем в сжатые сроки сделать много операций. Также мы задействовали лампы искусственного освещения. Раньше их было меньше, но теперь благодаря лампам Шахтера мы можем покрыть 50% поля и это очень важно, особенно зимой. Подогрев поля работает активно.

Мы постараемся открыть газон как можно позднее - уже перед тренировкой команд, перед самой игрой. Сама основа газона не промёрзнет, но верхняя часть стебли замерзнет при такой погоде. Но структура поля будет не твердой, а хорошего качества", - сказал Стельмах.

Напомним, что сегодня на НСК "Олимпийский" "Динамо" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". Матч начнется в 17:00.

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В статье: НСК Олимпийский Максим Стельмах
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.02.2021 в 15:24
А ще без схеми Ротердам +++ не обійшлося. Теж допомога шахтьора.
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+2
-2
aleks68
18.02.2021 в 15:57
куда там твоему занюханному дЫнамо лижущая тявкающая моська.тупая жертва аборта бокасса
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.02.2021 в 15:02
А ещё электричество дтэк. И вообще, спасибо товарищу ахматову за наше счастливое детство! Рабы, быстро скинулись рыжему на новых макак
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+4
-3
aleks68
18.02.2021 в 15:55
таких долб....бов как ты нужно трусить почаще и побольше
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0
0


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