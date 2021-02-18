Не без ламп Шахтера: Агроном НСК – о состоянии поля перед приездом Брюгге

Агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах рассказал о подготовке поля к матчу "Динамо" - "Брюгге".

"Сейчас на НСК "Олимпийский" газон в отличном состоянии. Газон все время находится под подогревом на протяжении всей зимы. Постоянная температура на газоне - +10 градусов. Газон сейчас накрытый. В воскресенье газон покосили, нанесли разметку. Мы подготовились заранее и понимали, что будут аномальные морозы.

Обычно мы проводим консервацию газона, но в этом году действовали по-другому. В этом году мы так не поступали так, как на нашем стадионе играют две команды - "Динамо" и "Шахтер". Много в чем нам помог "Шахтер" - у нас увеличился штат с 5 человек, до 9. И увеличился он не только количеством, но и качеством так, как пришли профессионалы. Коллектив работает как один механизм и мы можем в сжатые сроки сделать много операций. Также мы задействовали лампы искусственного освещения. Раньше их было меньше, но теперь благодаря лампам Шахтера мы можем покрыть 50% поля и это очень важно, особенно зимой. Подогрев поля работает активно.

Мы постараемся открыть газон как можно позднее - уже перед тренировкой команд, перед самой игрой. Сама основа газона не промёрзнет, но верхняя часть стебли замерзнет при такой погоде. Но структура поля будет не твердой, а хорошего качества", - сказал Стельмах.