Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч с Маккаби

" Шахтер " начал реализацию билетов на домашний поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" ТА, который состоится 25 февраля на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55.

Продажа пройдет в несколько этапов. Приоритетное право покупки будет у владельцев абонементов.

1-й этап (с 18 февраля). Приобрести билеты на матч с "Маккаби" ТА могут владельцы абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно. Для них действует специальная скидка: -10% от стоимости билета в свободной продаже (2 тикета в руки).

На этом же этапе приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club.

2-й этап (с 20 февраля). Старт свободной продажи. Билеты доступны на официальном сайте "горняков" или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).

Стартовая стоимость билетов:

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;

The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Sky Box: 6 000–10 000 гривен.

Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности.

Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил