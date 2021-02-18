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Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч с Маккаби
Цена билетов - от 100 до 10 000 гривен
ФК Шахтер
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Продажа пройдет в несколько этапов. Приоритетное право покупки будет у владельцев абонементов.
1-й этап (с 18 февраля). Приобрести билеты на матч с "Маккаби" ТА могут владельцы абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно. Для них действует специальная скидка: -10% от стоимости билета в свободной продаже (2 тикета в руки).
На этом же этапе приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club.
2-й этап (с 20 февраля). Старт свободной продажи. Билеты доступны на официальном сайте "горняков" или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).
Стартовая стоимость билетов:
- Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;
- The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;
- The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;
- Sky Box: 6 000–10 000 гривен.
Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности.
Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил
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