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Сабо: В Израиле никогда не было топ-команд, Шахтер обыграет Маккаби

Лига Европы
(1 голосов)

Главное, чтобы не было недооценки соперника

Сабо: В Израиле никогда не было топ-команд, Шахтер обыграет Маккаби

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире телеканалов "Футбол" поделился своими ожиданиями от поединка 1/16 Лиги Европы "Маккаби" – "Шахтер".

"От "Шахтера" я жду только победы. "Шахтер" как команда выше классом. Думаю, что подопечные Каштру серьезно отнесутся к матчу. Ну а в Израиле никогда не было таких топ-команд, поэтому я уверен, что "Шахтер" выиграет.

Да, физически "Шахтер" пока не в самых оптимальных кондициях, так как только возобновился сезон. Как бы там не было, но я уверен в победе "Шахтера".

Мы можем только гадать, как решит Каштру касаемо кандидатуры Коноплянки, выпустит его со старта или нет. Коноплянка действительно хорош, но не все у него получается в чемпионате. Может, из-за того, что сейчас холодно и много снега, это тоже играет свою роль. А в Израиле тепло, плюсовая температура, поэтому игра сложится по-другому. Думаю, что Каштру настроит футболистов должным образом. Мне кажется, что Соломон выйдет с первых минут. Все-таки он возвращается на родину, семья, друзья и сам Манор ждут. Но опять-таки, тренеру нужна победа и исходя из этого он будет решать, кто выйдет в стартовом составе", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок "Маккаби" – "Шахтер". начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Йожеф Сабо Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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ymscik (Херсон)
18.02.2021 в 19:25
Редакция! Вы планируете ему руку на фото хоть в этом году опустить? Постоянно он мух разгоняет!
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0
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kotigorok (Чернігів)
18.02.2021 в 18:56
Штатний холуй сабо...
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
18.02.2021 в 18:43
Опять вылез старый тупорылый продажный шакал... Проблеял о "великом" шахтьоре...на миску вонючей похлебки заработал...
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-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.02.2021 в 18:32
Мне, как болельщику Маккаби, приятны умозаключения ежиковича, учитывая его "квалификацию" )
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