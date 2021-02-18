Сабо: В Израиле никогда не было топ-команд, Шахтер обыграет Маккаби

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире телеканалов "Футбол" поделился своими ожиданиями от поединка 1/16 Лиги Европы "Маккаби" – "Шахтер".

"От "Шахтера" я жду только победы. "Шахтер" как команда выше классом. Думаю, что подопечные Каштру серьезно отнесутся к матчу. Ну а в Израиле никогда не было таких топ-команд, поэтому я уверен, что "Шахтер" выиграет.

Да, физически "Шахтер" пока не в самых оптимальных кондициях, так как только возобновился сезон. Как бы там не было, но я уверен в победе "Шахтера".

Мы можем только гадать, как решит Каштру касаемо кандидатуры Коноплянки, выпустит его со старта или нет. Коноплянка действительно хорош, но не все у него получается в чемпионате. Может, из-за того, что сейчас холодно и много снега, это тоже играет свою роль. А в Израиле тепло, плюсовая температура, поэтому игра сложится по-другому. Думаю, что Каштру настроит футболистов должным образом. Мне кажется, что Соломон выйдет с первых минут. Все-таки он возвращается на родину, семья, друзья и сам Манор ждут. Но опять-таки, тренеру нужна победа и исходя из этого он будет решать, кто выйдет в стартовом составе", - сказал Сабо.