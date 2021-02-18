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Луческу пропустил тренировку Динамо из-за состояния здоровья

Лига Европы
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Подробности подготовки киевлян к Брюгге от Огнена Вукоевича

Луческу пропустил тренировку Динамо из-за состояния здоровья

Oleksandr Prykhodko

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич в интервью ТК "Футбол" высказался перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

"У Мистера все хорошо. Вчера пропустил тренировку, но сегодня ему лучше. Он делал установку на игру и проводил тренировку.

У нас были хорошие сборы, но это футбол. Товарищеские игры - это одно, а официальные - другое. Чемпионат у нас на первом месте, но в Лиге Европы "Динамо" хочет пройти дальше. Хорошо, что получилось сыграть с "Олимпиком", было важно сыграть официальную игру. "Брюгге" в хорошей форме, хоть у них и проблема с "ковидом". Но у них и так хорошая команда, поэтому это не должно повлиять.

"Динамо" - большой клуб и у нас всегда цель - выиграть чемпионат и Кубок Украины. Конечно, в Европе хотим пройти как можно дальше. У нас молодая и прекрасная команда. Постараемся сделать все по максимуму. С первого дня мы следили за Брюгге, готовили команду и тактику. У них хорошая, дисциплинированная и тактическая команда. Отсутствие тренера и некоторых игроков может быть плюсом для нас. Если мы будем на хорошем уровне, мы добьемся результата", - сказал Вукоевич.

Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Огнен Вукоевич Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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