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Один из лидеров Брюгге в Киеве сдал положительный тест на коронавирус

Лига Европы
(1 голосов)

Очередная потеря для Брюгге

Один из лидеров Брюгге в Киеве сдал положительный тест на коронавирус

Новина українською

Стало известно, почему один из ключевых игроков "Брюгге", полузащитник Матс Ритс не попал в заявку своей команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Как заявил тренер бельгийцев Рик де Мил, Ритс уже в Киеве сдал позитивный тест на коронавирус.

Футболист был исключен из заявки команды и был отправлен в Бельгию, где будет помещен на карантин.

Напомним, что поединок начался в 17:00, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Напомним что поединок начнется в 17:00 а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча. Матс Ритс
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Источник:
Твиттер Брюгге

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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.02.2021 в 18:22
а почему сан врач Печерского района матч не отменил???
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.02.2021 в 17:54
Шанси Динамо зростають.
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0
-1
vlapa (Киев)
18.02.2021 в 19:21
На жаль, шанси Динамо спадають
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0
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