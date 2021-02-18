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Один из лидеров Брюгге в Киеве сдал положительный тест на коронавирус
Очередная потеря для Брюгге
Стало известно, почему один из ключевых игроков "Брюгге", полузащитник Матс Ритс не попал в заявку своей команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".
Как заявил тренер бельгийцев Рик де Мил, Ритс уже в Киеве сдал позитивный тест на коронавирус.
Футболист был исключен из заявки команды и был отправлен в Бельгию, где будет помещен на карантин.
Напомним, что поединок начался в 17:00, а UA-Футбол ведет
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Источник:Твиттер Брюгге
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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.02.2021 в 18:22
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.02.2021 в 17:54
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vlapa (Киев)
18.02.2021 в 19:21
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