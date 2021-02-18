Один из лидеров Брюгге в Киеве сдал положительный тест на коронавирус

Стало известно, почему один из ключевых игроков "Брюгге", полузащитник Матс Ритс не попал в заявку своей команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Как заявил тренер бельгийцев Рик де Мил, Ритс уже в Киеве сдал позитивный тест на коронавирус.

Футболист был исключен из заявки команды и был отправлен в Бельгию, где будет помещен на карантин.