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Динамо - Брюгге. Сервис oll.tv снова не справился с нагрузкой
Никогда такого не было, и вот опять
Сегодня состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Динамо принимало Брюгге.
Возобновление еврокубкового сезона вызвало большой зрительский интерес, и сервис oll.tv в очередной раз не справился с нагрузкой.
Перед матчем, как и на протяжении всего первого тайма законектится к трансляции было невозможно.
Также лежал и сайт сервиса, а в соцсетях представители гордо хранили молчание.
Напомним, что это уже не первый раз, когда сервис не справляется с нагрузкой. Подобное случалось и осенью в начале еврокубкового сезона, да и на топовых матчах украинских команд также.
После сбоев руководство заверяло, что решит проблему, однако, как видим, сервис продолжает сбоить при больших нагрузках.
Напомним, что к 2к перерыву счет в матче не открыт, UA-Футбол ведет
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