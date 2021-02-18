Динамо - Брюгге. Сервис oll.tv снова не справился с нагрузкой

Сегодня состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Динамо принимало Брюгге.

Возобновление еврокубкового сезона вызвало большой зрительский интерес, и сервис oll.tv в очередной раз не справился с нагрузкой.

Перед матчем, как и на протяжении всего первого тайма законектится к трансляции было невозможно.

Также лежал и сайт сервиса, а в соцсетях представители гордо хранили молчание.

Напомним, что это уже не первый раз, когда сервис не справляется с нагрузкой. Подобное случалось и осенью в начале еврокубкового сезона, да и на топовых матчах украинских команд также.

После сбоев руководство заверяло, что решит проблему, однако, как видим, сервис продолжает сбоить при больших нагрузках.