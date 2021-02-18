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Динамо - Брюгге. Сервис oll.tv снова не справился с нагрузкой

Лига Европы
(2 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Динамо - Брюгге. Сервис oll.tv снова не справился с нагрузкой

Новина українською

Сегодня состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Динамо принимало Брюгге.

Возобновление еврокубкового сезона вызвало большой зрительский интерес, и сервис oll.tv в очередной раз не справился с нагрузкой.

Перед матчем, как и на протяжении всего первого тайма законектится к трансляции было невозможно.

Также лежал и сайт сервиса, а в соцсетях представители гордо хранили молчание.

Напомним, что это уже не первый раз, когда сервис не справляется с нагрузкой. Подобное случалось и осенью в начале еврокубкового сезона, да и на топовых матчах украинских команд также.

После сбоев руководство заверяло, что решит проблему, однако, как видим, сервис продолжает сбоить при больших нагрузках.

Напомним, что к 2к перерыву счет в матче не открыт, UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Думитреску (Новомосковск)
18.02.2021 в 19:18
Все гонят на Волю, а я вот смотрел в селе с 5 Мб/с -ным интернетом в прекрасном качестве и всего за 1 грн в месяц. По боку пускать ахметболы!!!!
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storm_ua (Николаев)
18.02.2021 в 18:26
Сервис чистой крови разводилово
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ПетроФ (Луцьк)
18.02.2021 в 18:14
колись там зареєструвався. фігня - фігньою. жодного разу не зміг подивитись футтол.
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Одіссей (Донецьк)
18.02.2021 в 18:05
Смотрю Динамо Брюгге на Футбол 1.
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