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За выход в ЛЕ игроки Динамо получили 700 000 евро премиальных

Лига Европы
(1 голосов)

Почти по 30 тысяч на брата

За выход в ЛЕ игроки Динамо получили 700 000 евро премиальных

ФК Динамо

Новина українською

Футболисты Динамо получили премиальные за выступления в еврокубках, сообщил журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас.

Игроки киевской команды получили 700 000 евро премиальных (около 30 000 евро на человека) за выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что команда за выход в группу Лиги чемпионов получили 3 млн евро премиальных.

Напомним, что в 1/16 финала ЛЕ Динамо играет первый матч с Брюгге. К 65-й минуте счет 1:1.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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beatles (Крижопіль)
18.02.2021 в 19:26
мде...явно переплатили за такую игру)))
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vlapa (Киев)
18.02.2021 в 19:23
Можливо дали напередодні матчу з Брюгге
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фанат71 (калуш)
18.02.2021 в 19:14
Явно поспішив з преміальними))
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