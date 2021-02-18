Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За выход в ЛЕ игроки Динамо получили 700 000 евро премиальных
Почти по 30 тысяч на брата
ФК Динамо
Футболисты
Игроки киевской команды получили 700 000 евро премиальных (около 30 000 евро на человека) за выход в 1/16 финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что команда за выход в группу Лиги чемпионов получили 3 млн евро премиальных.
Напомним, что в 1/16 финала ЛЕ Динамо играет первый матч с Брюгге. К 65-й минуте счет 1:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Динамо – Брюгге. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы
- Официально: Ковалец покинул Черноморец
- Русин уже в Варшаве, новый тренер Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
beatles (Крижопіль)
18.02.2021 в 19:26
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
18.02.2021 в 19:23
Ответить
0
0
фанат71 (калуш)
18.02.2021 в 19:14
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...