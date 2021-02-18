За выход в ЛЕ игроки Динамо получили 700 000 евро премиальных

Футболисты Динамо получили премиальные за выступления в еврокубках, сообщил журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас.

Игроки киевской команды получили 700 000 евро премиальных (около 30 000 евро на человека) за выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что команда за выход в группу Лиги чемпионов получили 3 млн евро премиальных.

Напомним, что в 1/16 финала ЛЕ Динамо играет первый матч с Брюгге. К 65-й минуте счет 1:1.