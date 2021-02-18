"То ли на нас порча" - OLL.TV извинился за сбои на матче Динамо - Брюгге и пообещал компенсацию

Стриминговый сервис OLL.TV пояснил причину технических проблем во время трансляции первого матча 1/16 финала ЛЕ "Динамо" – "Брюгге" и извинился перед пользователями.

"То ли на нас порча, но перед самым началом матча "Динамо" – "Брюгге" произошел сбой балансировщиков нагрузки. Таким образом, несмотря на вполне достаточные резервы мощности, пользователи наиболее загруженных сегментов столкнулись с трудностями по авторизации на сайте и в приложении.

Задействованы максимальные ресурсы для скорейшего восстановления корректной работы.

Понимаем ваше возмущение, мы и сами в отчаянии. Приносим искренние извинения и вскоре предложим компенсацию всем, кто столкнулся с трудностями", – сказано в заявлении.