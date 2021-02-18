  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "То ли на нас порча" - OLL.TV извинился за сбои на матче Динамо - Брюгге и пообещал компенсацию
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"То ли на нас порча" - OLL.TV извинился за сбои на матче Динамо - Брюгге и пообещал компенсацию

Лига Европы
(1 голосов)

Посмотреть футбол могут не то чтобы все

"То ли на нас порча" - OLL.TV извинился за сбои на матче Динамо - Брюгге и пообещал компенсацию

Новина українською

Стриминговый сервис OLL.TV пояснил причину технических проблем во время трансляции первого матча 1/16 финала ЛЕ "Динамо" – "Брюгге" и извинился перед пользователями.

"То ли на нас порча, но перед самым началом матча "Динамо" – "Брюгге" произошел сбой балансировщиков нагрузки. Таким образом, несмотря на вполне достаточные резервы мощности, пользователи наиболее загруженных сегментов столкнулись с трудностями по авторизации на сайте и в приложении.

Задействованы максимальные ресурсы для скорейшего восстановления корректной работы.

Понимаем ваше возмущение, мы и сами в отчаянии. Приносим искренние извинения и вскоре предложим компенсацию всем, кто столкнулся с трудностями", – сказано в заявлении.

Напомним, что перед матчем, как и на протяжении сего первого тайма посмотреть футбол через данный сервис было невозможно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Динамо (Киев) Oll.tv
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
beatles (Крижопіль)
18.02.2021 в 19:16
Удивительно что у какого-то неизвестного сайта возникли проблемы с трансляцией того, что показывают куча других сайтов без всяких проблем! Удачи им!
Ответить
0
0
Oлeкcин (Н.)
18.02.2021 в 19:02
livesport.ws загнулся :( Где теперь искать трансляции?
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
18.02.2021 в 19:08
на myfootball.top
Ответить
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.02.2021 в 18:55
"То ли руки из ж..." - продолжили зрители
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
18.02.2021 в 18:55
Мегого тихо смеётся в стороне))
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...