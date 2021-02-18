Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каштру: В течении этого сезона у Шахтера было большое количество проблем
Горняки сегодня сыграют с Маккаби
Главный тренер "
"В течении этого сезона у нас было достаточное количество проблем, но это (погода) еще одна проблема, которую мы должны решить.
Но это не то, что я говорю игрокам. Мы не будем концентрироваться на проблемах, мы будем концентрироваться на их решениях", - заявил Каштру.
Напомним, что поединок "Маккаби" – "Шахтер". начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- ЛЕ. Динамо - Брюгге 1:1. Разогрев и буксование
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Динамо - Брюгге: информация о продаже билетов на матч
- Динамо – Брюгге 1:1. Видео голов и обзор матча
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное