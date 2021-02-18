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Каштру: В течении этого сезона у Шахтера было большое количество проблем

Лига Европы
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Горняки сегодня сыграют с Маккаби

Каштру: В течении этого сезона у Шахтера было большое количество проблем

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в интервью ТК Футбол рассказал о неблагоприятной погоде перед поединком 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" в Тель-Авиве.

"В течении этого сезона у нас было достаточное количество проблем, но это (погода) еще одна проблема, которую мы должны решить.

Но это не то, что я говорю игрокам. Мы не будем концентрироваться на проблемах, мы будем концентрироваться на их решениях", - заявил Каштру.

Напомним, что поединок "Маккаби" – "Шахтер". начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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