Каштру: В течении этого сезона у Шахтера было большое количество проблем

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру в интервью ТК Футбол рассказал о неблагоприятной погоде перед поединком 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" в Тель-Авиве.

"В течении этого сезона у нас было достаточное количество проблем, но это (погода) еще одна проблема, которую мы должны решить.

Но это не то, что я говорю игрокам. Мы не будем концентрироваться на проблемах, мы будем концентрироваться на их решениях", - заявил Каштру.