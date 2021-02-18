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Матвиенко: Семья Соломона болеет за Маккаби. Читал, что они просят без разгрома
Сегодня горняки сыграют свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы
Защитник "
– "Маккаби" ТА не проигрывает 14 матчей подряд, 6 встреч подряд – победы. Насколько сложно будет с командой, которая набрала такой хороший ход?
– Лига Европы – турнир, который мы давно знаем. В нем нет слабых команд. Мы знаем, к чему стремимся, – это финал. Поэтому неважно, какой соперник, будем играть со всеми. И надеемся привезти победу.
– На теории вы разбирали игру противника. Какие сильные стороны выделишь?
– Не хотелось бы говорить. Да, действительно, два дня разбирали соперника. Нам показали и оборону, и атаку, и переходы. Все достаточно понятно разложили. Надеюсь, мы все воплотим в игре.
– Манор Соломон давал какие-то советы перед встречей с израильской командой?
– Нет, ничего не говорил. Я знаю, что его семья болеет за "Маккаби" ТА. Читал, что они просят без разгрома. Надеюсь, победим.
– В Украине была зимняя пауза, а чемпионат Израиля продолжался. Насколько физически вам будет тяжело играть с "Маккаби" ТА? Является ли это преимуществом соперника?
– Насколько сложно будет физически, покажет сам матч и наше состояние после него. А что касается пауз, мы уже привыкли, играем так постоянно, так что для нас здесь ничего нового.
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