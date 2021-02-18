Буяльский: Против неосновного состава играть тяжелее, чем против основного

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью с "Брюгге" в киевском матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

– Результат неплохой, но мы не хотели дома пропускать гол. Еще и со стандарта пропустили, хоть и разбирали этот момент. Обидно, что пропустили со стандарта, а не с игры.

В первом тайме у меня было два момента, с которых хороший футболист должен забить хотя бы один гол. А во втором был не момент, а полумомент, но с него получилось забить.

– Все ожидали, что "Динамо" будет разрывать "Брюгге", так как не приехали главный тренер и ряд основных игроков.

– Мы знали, что будет еще тяжелее, потому что вышли футболисты, которые не играли, им есть что доказывать. Это их шанс зацепиться за основной состав. Против неосновного состава играть тяжелее, чем против основного.

Приятно, что были болельщики. Мы уже отвыкли от поддержки, когда трибуны тебя гонят вперед. Спасибо, что пришли.

– У вас губа замерзла? Или это ударили?

– Нет. Очень холодно, особенно во втором тайме. Ветер. Тяжело было разговаривать, никакого подсказа не было. И дышалось в два раза тяжелее. Было тяжело двигаться, потому что воздух холодный, ты задыхаешься, не хватает кислорода.