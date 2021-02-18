Луческу: Уверен, что в ответной игре с Брюгге Динамо добавит

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:1).

— 1:0 — это был бы хороший результат для нас. Задача была не пропустить, но к сожалению мы пропустили мяч как раз в тот момент, когда мы играли в хороший футбол. Если бы мы были более прагматичны в обороне, могли забить и второй мяч на контратаке. У "Брюгге" сейчас лучше игровой ритм, поэтому они выигрывали единоборства. Но в общем, игра была равная. У "Брюгге" особо не было моментов, но все время было давление, особенно от Доста.

Мы ошиблись на угловом, мне кажется, вратарь должен был сыграть на выходе. Нам не хватало смелости, куража. Наверное, не хватило официальных игр. Наши игроки очень часто ошибались, было много детских потерь. Переусердствовали с длинными передачами. В точности паса и в перехватах бельгийцы были сильнее.

Ответная игра через неделю. И мы уже хорошо знаем — с кем. Нужно хорошо подготовиться и сыграть в Брюгге лучше.

— В чем была суть ваших претензий к Бущану сразу после игры?

— Я сказал, что когда угловой подается на ворота, то мяч прилетает к вратарю. Я просил, чтобы он играл на такие мячи. Но, к сожалению, он не почувствовал этот момент, не сыграл на выходе. Все бывает, но из-за этого гола мы упустили победу.

— Беседин тоже ошибся?

— Похожий мяч мы пропустили на сборах в контрольной игре. Но мне надо посмотреть этот момент. Мне показалось, что вратарь мог выйти. Конечно, все игроки должны были внимательнее сыграть один в один.

— Можно ли рассчитывать, что в ответной игре "Динамо" добавит?

— Я уверен в этом. Мне непонятно, почему сегодня была такая боязнь, такая скованность в движении.

— Возможно погода?

— Погода хорошая, поле хорошее. Условия были одинаковые для соперников. Поле в очень хорошем состоянии. Спасибо работникам стадиона за это.