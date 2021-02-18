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Динамо не может выиграть в Лиге Европы уже шесть матчей подряд. Пять матчей этой серии - ничьи
И лишь одна победа в последних девяти матчах ЛЕ
Олександр Приходько
"Динамо" сыграло вничью (1:1) в первом матче 1/16-й финала Лиги Европы против "Брюгге". Этот результат продолжил безвыигрышную серию киевлян в Лиге Европы до шести поединков. В течение этого отрезка "Динамо" однажды проиграло и пять раз сыграло вничью.
Серия началась ничьей с "Лугано". Далее были две мировые с "Копенгагеном", еще одна ничья с "Лугано" и вот сейчас с "Брюгге". Также поражение от "Мальме".
Против бельгийских соперников для "Динамо" это был тринадцатый матч во времена Независимости. И только вторая ничья. Общая статистика такова: пять побед, две ничьи и шесть поражений.
Последний раз на уровне плей-офф любого еврокубка "Динамо" побеждало два года назад, когда одолело "Олимпиакос" в рамках 1/16-й финала Лиги Европы.
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