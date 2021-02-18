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Динамо не может выиграть в Лиге Европы уже шесть матчей подряд. Пять матчей этой серии - ничьи

Лига Европы
(1 голосов)

И лишь одна победа в последних девяти матчах ЛЕ

Динамо не может выиграть в Лиге Европы уже шесть матчей подряд. Пять матчей этой серии - ничьи

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло вничью (1:1) в первом матче 1/16-й финала Лиги Европы против "Брюгге". Этот результат продолжил безвыигрышную серию киевлян в Лиге Европы до шести поединков. В течение этого отрезка "Динамо" однажды проиграло и пять раз сыграло вничью.

Серия началась ничьей с "Лугано". Далее были две мировые с "Копенгагеном", еще одна ничья с "Лугано" и вот сейчас с "Брюгге". Также поражение от "Мальме".

Против бельгийских соперников для "Динамо" это был тринадцатый матч во времена Независимости. И только вторая ничья. Общая статистика такова: пять побед, две ничьи и шесть поражений.

Последний раз на уровне плей-офф любого еврокубка "Динамо" побеждало два года назад, когда одолело "Олимпиакос" в рамках 1/16-й финала Лиги Европы.

В Таблицу коэффициентов Украине падает одно очко, или 0,2 балла. Это не меняет положения Ассоциации ни в общей Таблице, ни в Таблице сезонного набора очков. Ждем результат "Шахтера" и наших конкурентов. Полная Таблица коэффициентов с описанием важнейших событий появится на сайте после окончания всех матчей игрового дня. Также следите за новостями Таблицы коэффициентов в профильном телеграмм-канале >>>.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.02.2021 в 20:56
Та похер, главное что-бы Луческу лучшим в УПЛ назначить.
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Oлeкcин (Н.)
18.02.2021 в 20:36
Шо там у Реброва, скоро контракт заканчивается?
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