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Тренер Брюгге: Не считаю, что мы играли вторым номером
Итоги матча с Динамо от тренера бельгийской команды
dynamo.kiev.ua
Тренер "Брюгге" Рик де Мил подвел итог
— 1:1 — результат, который вас устраивает? Особенно, учитывая то, что вы играли сегодня вторым номером.
— Конечно, в двухматчевом противостоянии гол на выезде — это очень важно. Так что добытый результат мы считаем позитивным.
Не считаю, что мы играли вторым номером. Опасно отдавать инициативу такому сопернику, как киевское "Динамо". Возможно, в конце первого тайма мы инициативу немного потеряли, но потом вернули её себе.
— В чем вы видите козыри игры "Динамо"?
— Прежде всего, это техничная команда. Кроме того, она демонстрирует быстрый переход от обороны к атаке и отлично умеет прессинговать. Наконец, у "Динамо" очень сильная оборона. Это непростой соперник.
— Была ли у вас какая-то связь с главным тренером команды Филиппом Клеманом?
— Да, он по видеосвязи дал установку на матч. Думаю, нам удалось её выполнить.
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