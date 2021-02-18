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Тренер Брюгге: Не считаю, что мы играли вторым номером

Лига Европы
(2 голосов)

Итоги матча с Динамо от тренера бельгийской команды

Тренер Брюгге: Не считаю, что мы играли вторым номером

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Тренер "Брюгге" Рик де Мил подвел итог матча 1/16 финала Лиги Европы с "Динамо" (1:1).

— 1:1 — результат, который вас устраивает? Особенно, учитывая то, что вы играли сегодня вторым номером.

— Конечно, в двухматчевом противостоянии гол на выезде — это очень важно. Так что добытый результат мы считаем позитивным.

Не считаю, что мы играли вторым номером. Опасно отдавать инициативу такому сопернику, как киевское "Динамо". Возможно, в конце первого тайма мы инициативу немного потеряли, но потом вернули её себе.

— В чем вы видите козыри игры "Динамо"?

— Прежде всего, это техничная команда. Кроме того, она демонстрирует быстрый переход от обороны к атаке и отлично умеет прессинговать. Наконец, у "Динамо" очень сильная оборона. Это непростой соперник.

— Была ли у вас какая-то связь с главным тренером команды Филиппом Клеманом?

— Да, он по видеосвязи дал установку на матч. Думаю, нам удалось её выполнить.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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