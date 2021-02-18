Луческу: Результат 0:0 был бы для нас лучше, чем 1:1

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:1).

— В какой мере погода помешала вашей команде добиться победы?

— Погодные условия были одинаковыми для обеих команд. Поле, кстати, было в прекрасном состоянии как для такого времени года, с чем я поздравляю всех тех, кто готовил его к сегодняшнему матчу.

Результат 0:0 был бы для нас более лучшим, чем 1:1. Самое главное в таких матчах — не пропускать дома. Говорил об этом команде, но, к сожалению, мы ошиблись при стандартном положении. Теперь у нас есть неделя на подготовку к ответному поединку. Чувствуется, что у соперника более хороший ритм: мы провели лишь один официальный матч в этом году, в то время как "Брюгге" — целых девять. Надеюсь, что через неделю мы будем выглядеть лучше.

— Не слишком ли ваша команда тяготела к оборонительным действиям в первом тайме, работая, в основном, длинными передачами?

— В перерыве я как раз напомнил ребятам, что надо выходить из-под прессинга с помощью коротких передач, отыгрывать ими соперников, искать зоны за их спинами. Но отсутствие официальных матчей и отсутствие смелости с нашей стороны способствовало тому, что мы боялись действовать такими передачами, переусердствовали с длинными передачами — и защитники, и вратарь. А "Брюгге" как раз отлично играет на длинных передачах и на подборах.

Кроме того, мы допускали слишком много потерь мяча в середине поля и слишком медленно развивали свои атаки. А соперник, наоборот, был агрессивен, хорош в единоборствах. Это всё говорит о том, что я уже сказал: "Брюгге" опережает нас в игровой готовности.

— Сколько времени нужно, чтобы ваша команда действовала более агрессивно в атаке?

— В перерыве матча просил ребят сыграть более агрессивно и комбинационно, доставлять мяч в зоны за спинами соперников. Гол Буяльского — это результат того, что нужно было. Нам нужно было больше именно таких передач. Но, к сожалению, мы продолжали делать много длинных передач, которые перехватывались соперником. Нам не хватает официальных матчей, чтобы улучшить игру в атаке. К тому же, в последние дни из-за погодных условий мы занимались на одной половине поля.

Наконец, хочу напомнить, что мы играли против команды, которая безоговорочно лидирует в чемпионате Бельгии, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. Это очень солидная, хорошая команда.