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Шапаренко о матче с Брюгге: Это Лига Европы, борьба на каждом участке поля
Никто не хотел уступать
Александр Приходько
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов после домашнего
- Как непосредственный участник поединка, как оцените работу арбитра?
- По судейству никаких вопросов или претензий у нас нет. Считаю, что арбитр хорошо отсудил поединок.
- Показалось, что со стороны "Брюгге" была очень грубая игра, какую нечасто встретишь и в чемпионате Украины…
- Следует понимать, что это Лига Европы, матчи на вылет. Поэтому на каждом участке поля ведется борьба. Во всех матчах так было.
- Чувствовалась ли сегодня поддержка зрителей?
- Очень хорошо, что болельщики вернулись на стадион. Это придает нам большую мотивацию играть для них в первую очередь, чтобы они получали удовольствие от игры. Конечно, этот фактор позитивно повлиял на нас.
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