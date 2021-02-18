Шапаренко о матче с Брюгге: Это Лига Европы, борьба на каждом участке поля

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов после домашнего поединка Лиги Европы с "Брюгге" (1:1).

- Как непосредственный участник поединка, как оцените работу арбитра?

- По судейству никаких вопросов или претензий у нас нет. Считаю, что арбитр хорошо отсудил поединок.

- Показалось, что со стороны "Брюгге" была очень грубая игра, какую нечасто встретишь и в чемпионате Украины…

- Следует понимать, что это Лига Европы, матчи на вылет. Поэтому на каждом участке поля ведется борьба. Во всех матчах так было.

- Чувствовалась ли сегодня поддержка зрителей?

- Очень хорошо, что болельщики вернулись на стадион. Это придает нам большую мотивацию играть для них в первую очередь, чтобы они получали удовольствие от игры. Конечно, этот фактор позитивно повлиял на нас.