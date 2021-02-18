  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шапаренко о матче с Брюгге: Это Лига Европы, борьба на каждом участке поля
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко о матче с Брюгге: Это Лига Европы, борьба на каждом участке поля

Лига Европы
(1 голосов)

Никто не хотел уступать

Шапаренко о матче с Брюгге: Это Лига Европы, борьба на каждом участке поля

Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов после домашнего поединка Лиги Европы с "Брюгге" (1:1).

- Как непосредственный участник поединка, как оцените работу арбитра?

- По судейству никаких вопросов или претензий у нас нет. Считаю, что арбитр хорошо отсудил поединок.

- Показалось, что со стороны "Брюгге" была очень грубая игра, какую нечасто встретишь и в чемпионате Украины…

- Следует понимать, что это Лига Европы, матчи на вылет. Поэтому на каждом участке поля ведется борьба. Во всех матчах так было.

- Чувствовалась ли сегодня поддержка зрителей?

- Очень хорошо, что болельщики вернулись на стадион. Это придает нам большую мотивацию играть для них в первую очередь, чтобы они получали удовольствие от игры. Конечно, этот фактор позитивно повлиял на нас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...