ПСВ забил первый гол на этапе плей-офф в еврокубках за 9 лет

Гол израильского нападающего ПСВ Эрана Захави в ворота греческого "Олимпиакоса" в 1/16 Лиги Европы стал первым для нидерландской команды на этапе плей-офф в еврокубках за почти 9 лет.

Последний раз забивал Ола Тойвонен в матче с "Валенсией" еще в марте 2012 года, сообщает Opta.

К концу первого тайма (2:3) Захави сделал дубль. В ПСВ нападающий играет только с начала сезона - до того 4 года был в китайском "Гуанчжоу Фули", который покинул из-за пандемии коронавируса.