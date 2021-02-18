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ПСВ забил первый гол на этапе плей-офф в еврокубках за 9 лет
"Размочил" Захави
Jerusalem Post
Гол израильского нападающего ПСВ Эрана Захави в ворота греческого "Олимпиакоса" в 1/16 Лиги Европы стал первым для нидерландской команды на этапе плей-офф в еврокубках за почти 9 лет.
Последний раз забивал Ола Тойвонен в матче с "Валенсией" еще в марте 2012 года, сообщает Opta.
К концу первого тайма (2:3) Захави сделал дубль. В ПСВ нападающий играет только с начала сезона - до того 4 года был в китайском "Гуанчжоу Фули", который покинул из-за пандемии коронавируса.
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