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ПСВ забил первый гол на этапе плей-офф в еврокубках за 9 лет

Лига Европы
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"Размочил" Захави

ПСВ забил первый гол на этапе плей-офф в еврокубках за 9 лет

Jerusalem Post

Новина українською

Гол израильского нападающего ПСВ Эрана Захави в ворота греческого "Олимпиакоса" в 1/16 Лиги Европы стал первым для нидерландской команды на этапе плей-офф в еврокубках за почти 9 лет.

Последний раз забивал Ола Тойвонен в матче с "Валенсией" еще в марте 2012 года, сообщает Opta.

К концу первого тайма (2:3) Захави сделал дубль. В ПСВ нападающий играет только с начала сезона - до того 4 года был в китайском "Гуанчжоу Фули", который покинул из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Лига Европы Ола Тойвонен ПСВ (Эйндховен) Эран Захави
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