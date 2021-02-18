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Трубин, Витао и Соломон выйдут в старте Шахтера на Маккаби
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Марлос, Патрик, Соломон, Тайсон, Мораес.
Запасные: Пятов, Гриценко, Хочолава, Корниенко, Бондарь, Маркос, Тете, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.
"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Дор Перец, Рикан, Глазер, Бен Хаим, Пешич, Битон
Запасные: Даниэль Перец, Давидзада, Кандиль, Пивень, Балтакса, Еини, Хозез, Блэкмэн, Алмог, Голаса, Шехтер, Герреро
Напомним, что поединок "Маккаби" - "Шахтер". начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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