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Трубин, Витао и Соломон выйдут в старте Шахтера на Маккаби

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Трубин, Витао и Соломон выйдут в старте Шахтера на Маккаби

shakhtar.com

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Лиги Европы "Маккаби" - "Шахтер".

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Марлос, Патрик, Соломон, Тайсон, Мораес.

Запасные: Пятов, Гриценко, Хочолава, Корниенко, Бондарь, Маркос, Тете, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Дор Перец, Рикан, Глазер, Бен Хаим, Пешич, Битон

Запасные: Даниэль Перец, Давидзада, Кандиль, Пивень, Балтакса, Еини, Хозез, Блэкмэн, Алмог, Голаса, Шехтер, Герреро

Напомним, что поединок "Маккаби" - "Шахтер". начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Kolibri (Киевоград)
18.02.2021 в 21:10
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