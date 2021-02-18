Рано расслабились. Милан упустил выездную победу в игре против Црвены Звезды

На прошлых выходных "Милан" опозорился в игре против "Специи", справидливо потеряв лидерство в Серии А. Сейчас все мысли команды Пиоли связанны с воскресеньем, когда "россонери" сыграют против "Интера". Но перед этим на их пути встала "Црвена Звезда", игра с которой им предстояла в 1/16 Лиги Европы. Вполне прогнозируемо, что состав "Милана" был наполовину резервным - не играл Чалханоглу и Кесси, а место Ибрагимовича занял Манджукич. Ветеран подменял ветерана - вот такая она, самая молодая команда Европы.

"Кто ищет, тот всегда найдет", - таков девиз игры до перерыва. Сегодняшние гости из Италии весь первый тайм находились в поиске выездного гола и достичь своей цели лишь в самой концовке. А сначала показалось, что "Милан" прокляли. К 12-й минуте они успели забить дважды, но каждый раз главный судья из Греции обращался к ВАР и каждый раз взятие ворот было отменено. Но Бог любит троицу. Серб Панков всеми силами пытался помочь команде и прервать прострел от Кастильехо, но оказался неудачником, срезав круглого в свои ворота. В целом, справедливый итог первого тайма.

Нарадовавшись в раздевалке победному счету, "Милан" слишком рано стал думать о будущей игре против "Интера". Сербский клуб не думал сдаваться и вышел на второй тайм в надежде восстановить паритет. Сделали они это достаточно быстро, а помог им центрбек "россонери" Романьоли, сыгравший рукой в штрафной - справедливый пенальти и точный удар в исполнении Канга. Команда Пиоли проигрывать не планировала и быстро вернула себе статус лидирующего коллектива - Тонали добежал в штрафную, где был сбит Милуновичем. А дальше все стандартно - Эрнандес пробивает, мяч летит в один угол, а Борьян в другой. И уже 1:2.

Два выездных гола полностью устраивали сегодняшних гостей и серьезно надломили хозяев. После точного удара Эрнандеса у "црвено-белых" пропал запал и они долго приходили в себя, отдав инициативу "россонери". Пиоли не планировал давать указания своим игрокам всеми силами увеличивать счет, понимая, что и так достаточно неплохо. Деян Станкович (да, да, тот самый из "Интера") пытался изменить ход матча заменами, но это не привело ни к чему. А после похоронил надежды хозяев Родич - глупая вторая желтая, которая сразу превратилась в красную.

Однако не все так просто - сербы не сломились и продемонстрировали характер. Последний угловой стал для хозяев спасительным, а Панков, срезавший в первом тайме мяч в свои ворота принес "Црвене Звезде" ничью. Ничью, которая все равно оставляет "Милану" хорошие шансы на успех. Правило выездного гола никто ведь не отменял.

"Црвена Звезда" - "Милан" 2:2

Голы: Канга 52 (п), Панков 90+3 - Панков 42 (аг), Эрнандес 61 п

"Црвена Звезда": Борьян - Милунович, Панков, Дегенек - Гобельич (Гайич 74), Канга, Петрович, Родич - Эль Фарду (Фалько 61), Иванич - Фальксинелли

"Милан": Доннарумма - Калулу, Романьоли, Томори, Эрнандес (Далот 77) - Крунич, Беннасер (Тонали, 39), Мейте - Кастильехо, Манджукич (Чалханоглу 82), Ребич (Леао, 46)

Удаление: Родич 77