Рано расслабились. Милан упустил выездную победу в игре против Црвены Звезды

На прошлых выходных "Милан" опозорился в игре против "Специи", справидливо потеряв лидерство в Серии А. Сейчас все мысли команды Пиоли связанны с воскресеньем, когда "россонери" сыграют против "Интера". Но перед этим на их пути встала "Црвена Звезда", игра с которой им предстояла в 1/16 Лиги Европы. Вполне прогнозируемо, что состав "Милана" был наполовину резервным - не играл Чалханоглу и Кесси, а место Ибрагимовича занял Манджукич. Ветеран подменял ветерана - вот такая она, самая молодая команда Европы.

"Кто ищет, тот всегда найдет", - таков девиз игры до перерыва. Сегодняшние гости из Италии весь первый тайм находились в поиске выездного гола и достичь своей цели лишь в самой концовке. А сначала показалось, что "Милан" прокляли. К 12-й минуте они успели забить дважды, но каждый раз главный судья из Греции обращался к ВАР и каждый раз взятие ворот было отменено. Но Бог любит троицу. Серб Панков всеми силами пытался помочь команде и прервать прострел от Кастильехо, но оказался неудачником, срезав круглого в свои ворота. В целом, справедливый итог первого тайма.

