Лига Европы. Брага 0:2 Рома, потенциальный разгром симпатичной команды

Предсказуемо для нас Фонсека решился выпустить с первых минут в матче Лиги Европы Эдина Джеко. Босниец из-за болези пропустил почти месяц и сыграл не более получаса в двух предыдущих играх Серии А. У "Браги" же состав читался, с учетом большого количества травмированных. У Карлуша Карвальяла был небольшой просто для фантазии и ротации при выборе стартовых одиннадцати.

Достаточно быстро Джеко доказал обоснованность своего присутствия на поле, замкнув передачу Спинаццолы с левого фланга. Задача-минимум гостей была решена достаточно быстро и "Рома" получила возможность обороняться в среднем блоке в формате 5-4-1. Увы, вскоре после гола вынужден был из-за травмы покинуть поле капитан римлян Кристанте, вместо которого вышел Бруно Перес. "Браге" удавалось нагнетать и регулярно создавать моменты, но гости оборонялись не умением, так числом и все же избежали до перерыва пропущеного мяча в ответ.

Под занавес первого тайма "Рома" удвоила преимущество, но арбитры справедливо отменили взятие ворот в исполнении Педро, который предварительно успел обыграть вратаря. Спустя несколько минут испанец мог забивать из правильного положения, но в этот раз переиграть Матеуша не сумел.

В дебюте второго тайма еще один защитник римлян покинул поле из-за травмы, причем снова центральный. Вот тут бы португальской команде как следует надавить на редут "Ромы", но весьма невовремя Эшгайо схлопотал повторное предупреждение за удар соперника локтем и оставил свою команду в меньшинстве. Вскоре еще один гол Педро не был засчитан из-за офсайда, в этот раз миллиметрового, который даже проверялся VAR на предмет легитимности.

Карвальял, конечно, предпринял попытку изменить ситуацию заменами, освежив фланги нападения. Но было очевидно, что матч этот "Рома" уже не отдаст, ну а с учетом численного перевеса, попытается упрочить гандикап и превратить домашнюю "ответку" в сущую формальность. Паулу Фонсека выпустил на концовку недавно вернувшегося в Вечный город Стефана Эль-Шаарави. Но решил все вопросы не он, а Борха Майораль, сменивший Джеко на острие. Он умело реализовал пас Веретту и превратил ответную игру этой пары в формальность. Иштван Ковач с бригадой долго просматривали и разбирали повторы, но все же очередной гол гостей отменить оснований не имели.

Брага - Рома 0:2 (0:1)

Голы: Джеко (5), Майораль (87)

Брага: Матеуш, Эшгайо, Тормена, Мело, Секейра, Эльмушрати, Франсержио (Орта А. 69), Гайтан (Зе Карлос 57), Орта Р. (Пьяцон 62), Шпорар (Абель Руис 62), Галено (Борха 69).

Рома: Лопес, Манчини, Кристанте (Бруно Перес 7), Ибаньес (Вильяр 53), Спинаццола, Диавара, Веретту, Карсдорп, Педро (Эль-Шаарави 71), Мхитарян, Джеко (Майораль 71).

Предупреждения: Эшгайо (32, 54), Карвальял (80 гл.тр.), Мело (89) - Манчини (90+6)

Удаление: Эшгайо (54)