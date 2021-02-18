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Матч 15-го тура УПЛ Десна - Динамо состоится в Киеве и пройдет со зрителями

Лига Европы
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Поблагодарили болельщиков, которые посетили матч с Брюгге

Матч 15-го тура УПЛ Десна - Динамо состоится в Киеве и пройдет со зрителями

Новина українською

Киевское "Динамо" поблагодарило болельщиков, которые посетили первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" (1:1).

Спасибо, что в эту морозную зимнюю погоду пришли поддержать свою команду - "Динамо" (Киев)!

Динамовский клуб приложил немало усилий для того, чтобы болельщики получили возможность присутствовать на матче Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге".

Результат ждали до последнего и только сегодня в 10:30 утра мы получили официальный ответ, который был положительным.

Мы благодарим всех, кто болеет за "Динамо" и тех, кто пришел сегодня на НСК "Олимпийский" поддержать "Динамо" (Киев).

Также киевский клуб объявил, что матч 15-го тура УПЛ против "Десны" также состоится со зрителями.

Ждем вас на матче против "Десны", который состоится в воскресенье на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Команде нужна ваша поддержка, - сказано в заявлении клуба.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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