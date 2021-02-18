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Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:4. Обзор матча, видео голов
В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы манчестерцы фактически поставили точку в противостоянии, забив 4 гола без ответа.
Реал Сосьедад (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0: 4
Голы: Бруну Фернандеш (27,57), Маркус Рашфорд (64), Дэниэл Джеймс (90)
Обзор матча
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