Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:4. Неожиданно легко

Сложно сказать, в чем именно провал "Реал Сосьедада". Были периоды, когда команда Альгуасиля показывала вполне достойный футбол, но иногда случались самые странные ошибки, буквально на ровном месте. Возможно, подкосил номинальных хозяев первый гол. Два центральных защитника и голкипер столкнулись между собой, никто из них не смог выбить мяч, который спокойно подобрал Фернандеш, переправив его в ворота.

Команда из Сан-Себастьяна создала определенное давление на ворота Хендерсона, "МЮ" пришлось постараться в обороне, хотя игра и в дальнейшем шла по сценарию гостей. Особенно удался "красным дьяволам" второй тайм. Почти сразу после перерыва Фернандеш оформил дубль, все для взятия ворот сделали Рашфорд (промчался по флангу и отдал пас) и Джеймас (обработал мяч и оставил его под удар партнеру).

При счете 2:0 "Реал Сосьедад" рискнул, пошел вперед и проиграл. Проиграл окончательно. Показательный переход из обороны в атаку выполнили подопечные Сульшера. Защита не успела вернуться, Фред отдал пас со своей половины поля и Рашфорд вырвался на свидание с Ремиро. Переиграть голкипера было делом техники - 3:0.

Окончательно унизил испанскую команду Джеймс, на последней минуте встречи он совершил рейд по правому флангу, неожиданно легко оказался в штрафной и пробил. Все ожидали пас на дальнюю штангу, а мяч нырнул в сетку. Нестандартная победа, которую мало кто мог ожидать.

Тем не менее, это как раз тот случай, когда ответный матч становится формальностью. Только чудо может помочь "Реал Сосьедаду" отыграть четыре мяча у "Манчестер Юнайтед". Теперь Сульшер может бросить основные силы на АПЛ.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Стадион: Альянц (Турин, Италия)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:4

Голы: Фернандеш 27, Фернандеш 57, Рашфорд 65, Джеймс 90

Реал Сосьедад: 1. Ремиро, 2. Сальдуа (Горозабель 74), 6. Элустондо, 20. Монреаль, 4. Ильярраменди (Гевара 74), 5. Субельдия, 8. Мерино, 10. Ойарсабаль, 11. Янузай (Порту 79), 21. Силва, 19. Исак (Барренечеа 79).

Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 3. Байи, 5. Магуайр, 27. Теллес, 18. Фернандеш (Траоре 83), 21. Джеймс, 26. Гринвуд (Мата 83), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Матич 60), 17. Фред, 10. Рашфорд (Марсьяль 68).

Предупреждения: Монреаль 89 - Ван-Биссака 8