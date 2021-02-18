Забарный: Могли обыгрывать Брюгге и делали все для этого

Защитник “Динамо” Илья Забарный поделился своими впечатлениями от домашнего матча с “Брюгге” в 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

- Не совсем благоприятный результат для домашнего матча?

- Да, это не совсем хороший результат. Мы могли выигрывать и делали все для этого. Но не получилось... Можем как забить, так и пропустить - это все часть футбола.

- Наверное, при таких сложных погодных условиях тяжело продемонстрировать свои лучшие качества и хороший футбол?

- Да, тяжеловато. Но, прежде всего, мы стараемся это делать.

- Как чувствуешь себя, вернувшись на поле после повреждения?

- Чувствую себя хорошо. Пропустил игру с “Олимпиком” из-за травмы, но уже восстановился и готов показывать свой максимум.

- Какие у тебя впечатления от “Брюгге”? Чувствовалось, что они приехали немного ослабленным составом?

- Не сказал бы, что они приехали ослабленным составом. У “Брюгге” все футболисты сыграны, могут заменить друг друга. В таких клубах, как “Брюгге” и “Динамо”, нет основных игроков, каждый должен быть готов заменить партнера.

- “Динамо” вышло вперед - и сразу пропустило гол в свои ворота. С чем это связано, помнишь тот эпизод?

- В моменте с пропущенным мячом Беседин держал игрока (Мехеле. - Прим.ред.) на угловом. Наверное, не удержал, и так вышло, что пропустили. Это игровой момент. Не скажу, что это связано с забитым нами голом. Так получилось.

- Теперь в ответной игре обязательно нужно забивать. Насколько сложно это будет сделать на выезде?

- В любом случае, мы хотим забивать как можно больше. Это всегда приятно и приносит позитивные эмоции. Поэтому будем стараться. Надеюсь, что все будет хорошо, справимся с этим.

- Кто-то из соперников доставил тебе сегодня особые проблемы, как защитнику? Возможно, было персональное задание от тренера?

- Персонального задания не было. Не скажу, что кто-то конкретный доставил много хлопот, было тяжело играть со всеми. В “Брюгге” хороший подбор игроков, поэтому матч получился тяжелый.

- Какое настроение было в раздевалке после матча, что сказал тренер?

- Тренер сказал, что необходимо было выигрывать, на выезде будет очень сложно. Но ничего, сейчас нужно готовиться к “Десне” и забывать эту игру. А уже когда придет время подготовки к ответному матчу с “Брюгге”, проанализируем сегодняшнюю игру и со свежими силами будем ехать добывать победу.

- Хорошо, что матч с “Десной” пройдет в Киеве , а не на выезде?

- Конечно. Дома всегда легче играть - нет переезда, больше времени для отдыха.