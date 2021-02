Лига Европы. Вольфсберг - Тоттенхэм 1:4. Класс решает вопрос

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

"Пушкаш Арена" (Будапешт)

Первые десять минут команды знакомились друг с другом, осторожно перепасовываясь на своей части поля. Первым ужалить решил Сон Хин Мин, пробив из-за пределов штрафной чуть левее стойки ворот после контратаки гостей. Уже на 13-й минуте кореец был немного точнее, и вогнал головой мяч в левый угол ворот после сильной передачи от Гарета Бэйла.

В середине первого тайма коллективы обменялись голевыми моментами. Сначала Эрик Дайер после розыгрыша от углового флажка с хорошей позиции неудачно направил мяч, а затем Уго Льорис поймал круглый снаряд, после того, как Деян Йовельич обыграл нескольких игроков в штрафной соперника и нанес неакцентованый удар из центральной зоны. Точнее был Гарет Бэйл, эффектно убрал защитника (который вылетел за пределы поля), и мощной левой попал в дальний угол ворот Александера Кофлера. Впервые с 2013-го года валлиец оформил гол+пас в форме "Тоттенхэма".

Some more Bale x Sonny photos for your timelines... #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/4M3o2LiVIs