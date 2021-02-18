Лига Европы. Вольфсберг - Тоттенхэм 1:4. Класс решает вопрос

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

"Пушкаш Арена" (Будапешт)

Первые десять минут команды знакомились друг с другом, осторожно перепасовываясь на своей части поля. Первым ужалить решил Сон Хин Мин, пробив из-за пределов штрафной чуть левее стойки ворот после контратаки гостей. Уже на 13-й минуте кореец был немного точнее, и вогнал головой мяч в левый угол ворот после сильной передачи от Гарета Бэйла.

В середине первого тайма коллективы обменялись голевыми моментами. Сначала Эрик Дайер после розыгрыша от углового флажка с хорошей позиции неудачно направил мяч, а затем Уго Льорис поймал круглый снаряд, после того, как Деян Йовельич обыграл нескольких игроков в штрафной соперника и нанес неакцентованый удар из центральной зоны. Точнее был Гарет Бэйл, эффектно убрал защитника (который вылетел за пределы поля), и мощной левой попал в дальний угол ворот Александера Кофлера. Впервые с 2013-го года валлиец оформил гол+пас в форме "Тоттенхэма".

Через несколько минут Уго Льорис стал героем эпизода, переведя мощный выстрел головой от Деяна Йовельича в перекладину. В следующем моменте Лукас совершил невероятный индивидуальный проход, оставив в дураках четырех австрийских игроков и разведя мяч и вратаря по углам. Здесь класс взял верх. Перед самым перерывом Муса Сиссоко сфолил на подступах у своей штрафной, что очень не понравилось Жозе Моуриньо. "Вольфсберг" момент не использовал - удар пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

В начале второго тайма тот же французский полузащитник снова нарушил правила, но теперь уже в пределах штрафной площадки. Михаэль Линдль реализовал одиннадцатиметровый. Через несколько минут австрийцы имели еще одну возможность сократить отставание в счете, но Кристофер Верницниг попал в перекладину.

Под конец основного времени Карлос Винисиус сыграл на линии офсайда, как и положено настоящему центральном форварду, в одно касание переведя мяч в ворота соперника. Четвертый гол для бразильца в этом розыгрыше ЛЕ. Он на пару со своим соотечественником Лукасом лучшие бомбардиры своей команды в этом турнире.

Легкая для английской команды победа, которая даст возможность через неделю выпустить резервный состав и отдохнуть еще большему количестве основных игроков. Кстати, ответный матч запланирован на среду, а не как принято в Лиге Европы на четверг. А вот этой встречей в Будапеште Жозе дал понять, что "шпоры" хотят воспользоваться альтернативным путем попасть в Лигу Чемпионов.

"Вольфсберг" - "Тоттенхэм" 1:4 (0:3)

Голы: Михаэль Линдль 55 пен. - Сон Хин Мин 13, Гарет Бэйл 28, Лукас 34, Карлос Винисиус 88

"Вольфсберг": Кофлер - Новак (Павелич 81), Баумгартнер, Лочошвили, Шерцер - Шпранглер (Гиорбелидзе 66) - Тафернер (Генрикссон), Линдль, Верницниг - Йовельич (Дьенг 66), Визингер (Страцниг 46).

"Тоттенхэм": Льорис - Догерти, Дайер, Алдервейрелд, Дэвис - Сиссоко (Хойбьерг 78), Винкс - Бейл (Ламела 65), Алли (Ндомбеле 78), Лукас (Бергвейн 65) - Сон.

Предупреждения: Шпранглер 62 - Алле 42, Сиссоко 54, Хойбьерг 90