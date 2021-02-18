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ЛЕ. Славия – Лестер 0:0. Боевые нули в Праге

Лига Европы
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Всё решится во второй игре

ЛЕ. Славия – Лестер 0:0. Боевые нули в Праге

Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Европы, 1/16 финала
Прага, Эден Арена
Главный арбитр – Марко Гуида
"Славия" – "Лестер" 0:0

"Славия": Коларж – Боржил, Зима, Кудела, Бах – Голеш (Громада, 30)– Олайинка, Станчу (Траоре, 73), Провод (Лингр, 90+1), Сима – Кухта (Масопут, 73)

"Лестер": Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Эванс, Амарти – Тилеманс, Ндиди – Барнс, Мэддисон (Чаудри, 76), Олбрайтон (Ундер, 64) – Варди (Ихеаначо, 64)

Предупреждения: Боржил (27) – Ндиди (46), Ихеаначо (65), Тилеманс (80), Ундер (86)

"Славия" сумела дать настоящий бой "Лестеру", добыв заслуженную ничью. Команды обменялись сильными 45-минутками и отложили вопросы о судьбе путёвки в 1/8 на второй акт. Исход дуэли будет решаться в ответной игре, и чешский коллектив будет иметь небольшой задел благодаря отсутствию пропущенных сегодня.

Плохое качество газона в Праге не позволило командам показать себя с лучшей стороны. Матч был беден на голевые моменты, зато полон единоборств. "Славия" навязала британским гостям высокий темп игры, оказывая постоянно давление на "лис".

В первом тайме "Лестеру" удалось пару раз подловить соперника и выбежать в контратаки. Единственный реальным шанс был у Барнса, который с близкого расстояния не сумел пробить вратаря. Это был первый и последний удар в створ от команды Роджерса за 90 минут. Ещё пару раз Варди мог выскакивать на оперативное пространство, но голкипер Коларж в великолепной манере страховал линию обороны.

Во второй половине "Славия" перехватила инициативу и полностью нейтрализовала "лис". Роджерс был вынужден заменить уставших Варди и Мэддисона и их игра совсем потухла. В то же время "Славия" пару раз потревожила Шмейхеля – Станчу нанёс пару прицельный ударов издалека, а Олайинка регулярно создавал остроту с левого фланга, хотя для гола этого не хватило. В итоге – закономерные 0:0.

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В статье: Славия (Прага) Лестер Сити
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