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ЛЕ. Хоффенхайм и Мольде забили на двоих шесть голов

Лига Европы
(1 голосов)

Хоффенхайм посыпался во втором тайме

ЛЕ. Хоффенхайм и Мольде забили на двоих шесть голов

TSG Hoffenheim EN

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч. Вильярреал, “Эстадио де ла Керамика”

“Мольде” – “Хоффенхайм” 3:3

Голы: Эллингсен 41, Андерсен 70, Фофана 74 – Даббур 10, Даббур 28, Баумгартнер 45+4

На 63-й минуте Даббур не реализовал пенальти (вратарь)

“Мольде”: Линде – Педерсен, Бьорнбак, Грегерсен, Хеуген – Болли (Кнудзон 65), Эурснес, Эллингсен, Андерсен (Кристенсен 86) – Сигурдарсон (Фофана 65), Эйкрем

“Хоффенхайм”: Бауманн – Ричардс, Фогт, Адамс (Богарде 83) – Йон, Самассеку (Гриллич 62), Руди, Гачинович (Кадержабек 26) – Баумгартнер – Даббур (Руттер 83), Бебу (Адамян 62)

Предупреждение: Грегерсен 63

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В статье: Мунас Даббур Мольде Хоффенхайм (Зинсхайм)
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