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ЛЕ. Хоффенхайм и Мольде забили на двоих шесть голов
Хоффенхайм посыпался во втором тайме
TSG Hoffenheim EN
Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч. Вильярреал, “Эстадио де ла Керамика”
“Мольде” – “Хоффенхайм” 3:3
Голы: Эллингсен 41, Андерсен 70, Фофана 74 – Даббур 10, Даббур 28, Баумгартнер 45+4
На 63-й минуте Даббур не реализовал пенальти (вратарь)
“Мольде”: Линде – Педерсен, Бьорнбак, Грегерсен, Хеуген – Болли (Кнудзон 65), Эурснес, Эллингсен, Андерсен (Кристенсен 86) – Сигурдарсон (Фофана 65), Эйкрем
“Хоффенхайм”: Бауманн – Ричардс, Фогт, Адамс (Богарде 83) – Йон, Самассеку (Гриллич 62), Руди, Гачинович (Кадержабек 26) – Баумгартнер – Даббур (Руттер 83), Бебу (Адамян 62)
Предупреждение: Грегерсен 63
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