Миколенко: В сравнении с матчем против Олимпика, сегодня были идеальные погодные условия

Защитник киевского “Динамо” Виталий Миколенко рассказал о поединке с бельгийским “Брюгге” в 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

- Если честно, в сравнении с матчем против “Олимпика”, сегодня были идеальные погодные условия. Результатом игры немного расстроен, ведь пропущенный мяч придется в любом случае отыгрывать и забивать на выезде.

- Что привело к пропущенному голу - не уследили за соперниками при стандарте?

- Я еще не успел пересмотреть этот момент. Тренер даст анализ игры, а сейчас по горячим следам ничего не могу сказать.

- Насколько ощутимым было отсутствие у “Брюгге” Ванакена, Денсвила и Митровича, которые выпали из-за коронавируса?

- Я перед матчем уже говорил в интервью, что “Брюгге” идет на первом месте в чемпионате Бельгии, и независимо от того, играют ключевые футболисты или резервисты, - это очень хорошая команда.

- Вы достаточно хорошо разобрали соперника, знали, как бельгийцы будут играть?

- Мы тщательно разобрали “Брюгге”, тренер подготовил весь анализ игры. Считаю, что подготовились мы хорошо.

- Чего ожидаешь от ответной игры, на выезде будет еще сложнее?

- Играть в гостях в любом случае будет сложнее. Но сейчас у нас впереди игра с “Десной” и борьба за чемпионство. Поэтому на данный момент все мысли - о “Десне”, а не об ответном матче с “Брюгге”.

- Поле сегодня было хорошего качества?

- Да. В целом условия были хорошими, если не учитывать температуру -10.