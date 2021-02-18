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Миколенко: В сравнении с матчем против Олимпика, сегодня были идеальные погодные условия
У защитника киевлян нет претензий к газону и погоде
Александр Приходько
Защитник киевского “Динамо” Виталий Миколенко рассказал о
- Если честно, в сравнении с матчем против “Олимпика”, сегодня были идеальные погодные условия. Результатом игры немного расстроен, ведь пропущенный мяч придется в любом случае отыгрывать и забивать на выезде.
- Что привело к пропущенному голу - не уследили за соперниками при стандарте?
- Я еще не успел пересмотреть этот момент. Тренер даст анализ игры, а сейчас по горячим следам ничего не могу сказать.
- Насколько ощутимым было отсутствие у “Брюгге” Ванакена, Денсвила и Митровича, которые выпали из-за коронавируса?
- Я перед матчем уже говорил в интервью, что “Брюгге” идет на первом месте в чемпионате Бельгии, и независимо от того, играют ключевые футболисты или резервисты, - это очень хорошая команда.
- Вы достаточно хорошо разобрали соперника, знали, как бельгийцы будут играть?
- Мы тщательно разобрали “Брюгге”, тренер подготовил весь анализ игры. Считаю, что подготовились мы хорошо.
- Чего ожидаешь от ответной игры, на выезде будет еще сложнее?
- Играть в гостях в любом случае будет сложнее. Но сейчас у нас впереди игра с “Десной” и борьба за чемпионство. Поэтому на данный момент все мысли - о “Десне”, а не об ответном матче с “Брюгге”.
- Поле сегодня было хорошего качества?
- Да. В целом условия были хорошими, если не учитывать температуру -10.
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