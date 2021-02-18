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Алан Патрик вывел Шахтер вперед в матче Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив

Лига Европы
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Алан Патрик вывел Шахтер вперед в матче Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив

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На 31 минуте первого поединка 1/16 Лиги Европы Маккаби Т-А - Шахтер "горняков" вывел вперед бразильский центральный полузащитник Алан Патрик.

Его ассистентом выступил защитник левого фланга Николай Матвиенко.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Макка и (
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