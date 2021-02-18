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Лига Европы. Гранада 2:0 Наполи, плохо скрываемое отсутствие мотивации
Испанцы играли с желанием, в отличие от соперника
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В этой пар фаворитом изначально была итальянская команда, но не до конца понятна была мотивация неаполитанцев, что для команд Серии А на ранних стадиях плей-офф Лиги Европы вопрос традиционный. Так и получилось, секундная потеря концентрации уже в первой половине первого тайма заставила "Наполи" отыгрывать два мяча, хотя и состав у Гаттузо вышел вполне боевой, готов решать серьезные задачи.
Ключевым Х-фактором успеха "Гранады" в дебюте стал бразильский вингер Кеннеди. Сперва он точно подал на голову Эррере, а затем убежал в контратаку вместе с партнерами. Получив пас от Мачиса, Кеннеди хлестко и мощно пробил под опорную ногу Мерета - в результате уже 2:0 и хозяева получили комфортный гандикап, а с ним и не менее комфортную возможность действовать на контратаках в дальнейшем.
За весь первый тайм "Наполи" так ни разу и не попал в створ ворот соперника, а вот у "Гранады" 75% попыток забить были точны, приходясь в прямоугольник. Подопечные Диего Мартинеса блестяще использовали возможность действовать по счету и не забывали об острых контрвыпадах.
В перерыве Дженаро Гаттузо выпустил Петра Зелинского и сделал игру своей команды более вертикальной. Это увеличило давление на оборону хозяев, но в целом опасности у ворот Силвы вряд ли стало больше, разве что визуально. В концовке неаполитанцы явно сбились на навал с целью забить хотя бы раз и увеличить свои шансы на проход в 1/8 перед домашним поединком. Но и этого сделать не удалось, так что с большой вероятностью "партенопеи" завершат свой еврокубковый сезон уже через неделю.
Гранада - Наполи 2:0 (2:0)
Голы: Эррера (19), Кеннеди (21)
Гранада: Руи Силва, Фолкер, Дуарте, Вальехо (Херман 22), Нева (Диас 78), Эррера, Гоналон (Брис 78), Мачис (Пуэртас 70), Монторо, Кеннеди (Соро 70), Молина.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Руи, Лоботка (Бакайоко 64), Эльмас, Политано (Зелиньски 46), Инсинье, Руис, Осимхен.
Предупреждения: Фолкер (38), Руи Силва (77), Диас (86), Брис (90+2), Монторо (90+2) - Эльмас (25), Ди Лоренцо (27), Инсинье (79), Зелиньски (83)
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