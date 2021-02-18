Любители! Коуч Байера после поражения от Янг Бойз обвинил свою команду

Главный тренер леверкузенского "Байера" Петер Бош возмутился действиям своих игроков в первом тайме матча 1/16 Лиги Европы со швейцарским "Янг Бойз" (3:4).

За первую половину встречи немцы пропустили 3 "сухие" голы.

Я не могу объяснить нашу игру в первом тайме. У нас не было моментов, мы защищались на двух стандартах, как любители

...Если ты так защищаешься и проигрываешь мяч, то, конечно, у тебя не будет иметь шансов, - цитирует тренера сайт "Байера".