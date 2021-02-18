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Любители! Коуч Байера после поражения от Янг Бойз обвинил свою команду
После первого тайма был жесткий разговор
Главный тренер леверкузенского "Байера" Петер Бош возмутился действиям своих игроков в первом тайме матча 1/16 Лиги Европы со швейцарским "Янг Бойз" (3:4).
За первую половину встречи немцы пропустили 3 "сухие" голы.
Я не могу объяснить нашу игру в первом тайме. У нас не было моментов, мы защищались на двух стандартах, как любители
...Если ты так защищаешься и проигрываешь мяч, то, конечно, у тебя не будет иметь шансов, - цитирует тренера сайт "Байера".
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