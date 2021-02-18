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Караваев: Когда мы забили, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы
Но у Брюгге были другие планы
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев в эфире ТК "Футбол" проанализировал
"Когда мы забили мяч, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы. Хорошо разыграли, красивый гол забили и должны были успокоиться, более уверенно сыграть, чтобы этот счет остался.
Но потом со стандарта пропустили необязательный гол и при счете 1:1 появилась небольшая нервозность", - сказал Караваев.
Напомним, что ответный матч состоится в Бельгии через неделю, в четверг 25 февраля.
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