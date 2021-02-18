Караваев: Когда мы забили, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев в эфире ТК "Футбол" проанализировал матч против "Брюгге" (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Когда мы забили мяч, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы. Хорошо разыграли, красивый гол забили и должны были успокоиться, более уверенно сыграть, чтобы этот счет остался.

Но потом со стандарта пропустили необязательный гол и при счете 1:1 появилась небольшая нервозность", - сказал Караваев.