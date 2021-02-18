  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Караваев: Когда мы забили, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Когда мы забили, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы

Лига Европы
(1 голосов)

Но у Брюгге были другие планы

Караваев: Когда мы забили, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев в эфире ТК "Футбол" проанализировал матч против "Брюгге" (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Когда мы забили мяч, была какая-то уверенность, что доведем матч до победы. Хорошо разыграли, красивый гол забили и должны были успокоиться, более уверенно сыграть, чтобы этот счет остался.

Но потом со стандарта пропустили необязательный гол и при счете 1:1 появилась небольшая нервозность", - сказал Караваев.

Напомним, что ответный матч состоится в Бельгии через неделю, в четверг 25 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Брюгге Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
19.02.2021 в 00:24
Та мы видели что вы "забили"...
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
19.02.2021 в 00:20
в ответке вам отобьют вашу увериность и ни кто уже не куда не едит---вы боялись их это ваша проблема
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
18.02.2021 в 23:33
В мене є впевненість, що його трансфер в Динамо з Зорі був великою помилкою.
Ответить
+1
-1
Просто любитель (Днепр)
18.02.2021 в 23:38
Главное деньги в карман. Останое Куйня.растет ещё один кАрмилец
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...