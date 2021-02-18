ЛЕ. Маккаби - Шахтер 0:2. В режиме удава

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Тель-Авив. "Блумфилд"

"Маккаби" - "Шахтер" 0:2

Голы: Алан Патрик 30, Тете 90+3

"Маккаби": Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Эрнандес, Саборит, Дор Перец, Рикан (Голаса 63), Глазер, Битон (Хозез 46), Пешич (Герреро 85), Бен Хаим (Блэкмен 63)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Марлос (Майкон 77), Алан Патрик (Маркос Антонио 88), Соломон (Тете 73), Тайсон (Коноплянка 77), Мораес (Фернандо 89)

Предупреждения: Глазер 64, Дор Перец 83 - Марлос 41, Тайсон 75

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Были опасения, что в этом матче команды слишком будут думать о постороннем. А именно - о непривычной для себя яростной борьбе в своих лигах. "Шахтёр" вернулся после долгого перерыва не в лучшей форме. "Маккаби" с новым главным тренером Патриком ван Лиувеном добыл девять побед в десяти матчах лиги лишь с тремя пропущенными, но всё ещё не стал первым. Израильтяне уже перевыполнили план на Евросезон, а в проход дончан не очень верили, напоминая об опыте соперника, о его победах над "Реалом". Вот мы и получили вязкий матч без каких-либо стратегически важных новостей.

Перед матчем Луиш Каштру призвал не недооценивать соперника, который считается одним из слабейших на этой стадии. "Как "Реал" недооценил нас". Хвалил "Маккаби" за организованность и взвешенность. Он желает взять реванш за прошлогодний вылет в полуфинале Лиги Европы, а в походе за реваншем против более слабых команд прежде всего нужно отыграть серьёзно, ответственно. Особенно - в гостях. Именно так чемпион Украины и отыграл. Один из лидеров чемпиона Израиля Таль Бен Хаим называл соперника "монстром". Монстром сегодня "Шахтёр" не выглядел. Скорее спокойным удавом.

Кроме владения мячом, процент которого перевалил за 70, в первом тайме "Шахтер" никак не впечатлял. Он прессинговал плохо, перехватывал мячи в центре поля, а не в атаке. Тайсон уходил в центр, Матвиенко плохо поддерживал атаку, Соломон играл не на своём правом фланге. Потому фланговая игра не работала. В первой четверти матча редкие прорывы Таля Бен Хаима по левому флангу были гораздо более интересными, чем потуги соперника. Они принесли три угловых уже за первые семь минут. Был и убойный момент Пешича (Трубин спас) и Рикана (не попал). Хотя там уже серб был в офсайде.

Лишь в середине тайма дончане сумели удивить соперника. Оба раза важную роль сыграл Алан Патрик. Вначале он оказался в левой части штрафной и прострелил. Мораес пробил слабовато, и Тененбаум отбил. Земляк Жуниора (вратарь родился в Бразилии) даже должен был брать этот мяч. Следующий мяч он также мог отбить. Впрочем, та комбинация уже заслуживала гола. Марлос после ряда неразумных попыток прорыва мимо всех наконец-то отдал пас. Получился отличный длинный заброс справа налево. Матвиенко впервые включился в атаке и прострелил. А Патрик подключился вперёд и замкнул.

После гола гости предложили хозяевам поатаковать. Это "Маккаби" не очень любит. Потому ожидаемо остаток первого тайма получился крайне скучным, был разбит на фолы. Кроме прорыва Марлоса по флангу, а итоге заблокированного с большим трудом. Один фол мог вернуть интерес. Если бы был зафиксирован. Стык Кривцова с Пешичем в штрафной Трубина арбитр Франсуа Летесье пересматривал на видео. Похоже, Сергей придержал соперника. Хотя быстро отпустил, и тот уже упал сам. Рефери решил за такое пенальти не назначать.

Второй тайм уже начался более открыто и быстро. Перец сразу же пробивал из левой части штрафной, затем издали, Рикан - также издали. Марлос и Соломон прорывались, последний невовремя упал, второго остановил отличный подкат Саборита. Впрочем, ближе к середине тайма "Шахтёр" вновь вернул себе мяч и прекратил спешить. Вдруг проснулась игра лишь в концовке. Вратари чётко остановили удары Коноплянки и Блэкмена после прорывов слева. Как и очень опасный удар головой Эрнандеса на 87-ой и прорыв Фернандо на 91-ой. А вскоре Хозез потерял мяч, и Фернандо с Тете легко разыграли.

Что "Шахтёр" может извлечь из этого матча, кроме счёта? Мобильность Алана Патрика. Второй ассист Матвиенко в Еврокубковой карьере. Очередное подтверждение силы запасных команды, ведь соавторы второго гола вышли на замену. Уверенную оборону. Но в целом соперник оказался слишком обделён талантом, качеством для каких-либо далеко идущих выводов. И даже при этом по ударам по воротам "Маккаби" переиграл дончан. Поэтому последним остаётся добить через неделю дома, сразу же забыть об этом противостоянии и идти дальше.