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ЛЕ. Маккаби - Шахтер 0:2. В режиме удава

Лига Европы
(2 голосов)

Неяркая, но спокойная победа дончан

ЛЕ. Маккаби - Шахтер 0:2. В режиме удава

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Тель-Авив. "Блумфилд"

"Маккаби" - "Шахтер" 0:2

Голы: Алан Патрик 30, Тете 90+3

"Маккаби": Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Эрнандес, Саборит, Дор Перец, Рикан (Голаса 63), Глазер, Битон (Хозез 46), Пешич (Герреро 85), Бен Хаим (Блэкмен 63)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Марлос (Майкон 77), Алан Патрик (Маркос Антонио 88), Соломон (Тете 73), Тайсон (Коноплянка 77), Мораес (Фернандо 89)

Предупреждения: Глазер 64, Дор Перец 83 - Марлос 41, Тайсон 75

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Были опасения, что в этом матче команды слишком будут думать о постороннем. А именно - о непривычной для себя яростной борьбе в своих лигах. "Шахтёр" вернулся после долгого перерыва не в лучшей форме. "Маккаби" с новым главным тренером Патриком ван Лиувеном добыл девять побед в десяти матчах лиги лишь с тремя пропущенными, но всё ещё не стал первым. Израильтяне уже перевыполнили план на Евросезон, а в проход дончан не очень верили, напоминая об опыте соперника, о его победах над "Реалом". Вот мы и получили вязкий матч без каких-либо стратегически важных новостей.

Перед матчем Луиш Каштру призвал не недооценивать соперника, который считается одним из слабейших на этой стадии. "Как "Реал" недооценил нас". Хвалил "Маккаби" за организованность и взвешенность. Он желает взять реванш за прошлогодний вылет в полуфинале Лиги Европы, а в походе за реваншем против более слабых команд прежде всего нужно отыграть серьёзно, ответственно. Особенно - в гостях. Именно так чемпион Украины и отыграл. Один из лидеров чемпиона Израиля Таль Бен Хаим называл соперника "монстром". Монстром сегодня "Шахтёр" не выглядел. Скорее спокойным удавом.

Кроме владения мячом, процент которого перевалил за 70, в первом тайме "Шахтер" никак не впечатлял. Он прессинговал плохо, перехватывал мячи в центре поля, а не в атаке. Тайсон уходил в центр, Матвиенко плохо поддерживал атаку, Соломон играл не на своём правом фланге. Потому фланговая игра не работала. В первой четверти матча редкие прорывы Таля Бен Хаима по левому флангу были гораздо более интересными, чем потуги соперника. Они принесли три угловых уже за первые семь минут. Был и убойный момент Пешича (Трубин спас) и Рикана (не попал). Хотя там уже серб был в офсайде.

Лишь в середине тайма дончане сумели удивить соперника. Оба раза важную роль сыграл Алан Патрик. Вначале он оказался в левой части штрафной и прострелил. Мораес пробил слабовато, и Тененбаум отбил. Земляк Жуниора (вратарь родился в Бразилии) даже должен был брать этот мяч. Следующий мяч он также мог отбить. Впрочем, та комбинация уже заслуживала гола. Марлос после ряда неразумных попыток прорыва мимо всех наконец-то отдал пас. Получился отличный длинный заброс справа налево. Матвиенко впервые включился в атаке и прострелил. А Патрик подключился вперёд и замкнул.

После гола гости предложили хозяевам поатаковать. Это "Маккаби" не очень любит. Потому ожидаемо остаток первого тайма получился крайне скучным, был разбит на фолы. Кроме прорыва Марлоса по флангу, а итоге заблокированного с большим трудом. Один фол мог вернуть интерес. Если бы был зафиксирован. Стык Кривцова с Пешичем в штрафной Трубина арбитр Франсуа Летесье пересматривал на видео. Похоже, Сергей придержал соперника. Хотя быстро отпустил, и тот уже упал сам. Рефери решил за такое пенальти не назначать.

Второй тайм уже начался более открыто и быстро. Перец сразу же пробивал из левой части штрафной, затем издали, Рикан - также издали. Марлос и Соломон прорывались, последний невовремя упал, второго остановил отличный подкат Саборита. Впрочем, ближе к середине тайма "Шахтёр" вновь вернул себе мяч и прекратил спешить. Вдруг проснулась игра лишь в концовке. Вратари чётко остановили удары Коноплянки и Блэкмена после прорывов слева. Как и очень опасный удар головой Эрнандеса на 87-ой и прорыв Фернандо на 91-ой. А вскоре Хозез потерял мяч, и Фернандо с Тете легко разыграли.

Что "Шахтёр" может извлечь из этого матча, кроме счёта? Мобильность Алана Патрика. Второй ассист Матвиенко в Еврокубковой карьере. Очередное подтверждение силы запасных команды, ведь соавторы второго гола вышли на замену. Уверенную оборону. Но в целом соперник оказался слишком обделён талантом, качеством для каких-либо далеко идущих выводов. И даже при этом по ударам по воротам "Маккаби" переиграл дончан. Поэтому последним остаётся добить через неделю дома, сразу же забыть об этом противостоянии и идти дальше.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (54)
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Lion Killer (Львів)
19.02.2021 в 00:25
Шахтар десь грав на відсотків 80% можливостей. + було видно, шо тільки 2а офіційна гра. Далі буде краще. Молодці
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
19.02.2021 в 00:12
Комментировать нечего-команды с разных лиг,у Шахтера многовато лишних передач и мало завершающих ударов.А так все по делу,с заслуженной победой.Или мне показалось или у Коноплянки скорость появилась.
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+4
-2
schabay (Краснодон)
19.02.2021 в 00:13
Ринат КТУ ввёл
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:14
малолетки (тихо минусующие) не поймут)))
0
-5
Одіссей (Донецьк)
19.02.2021 в 00:16
Билет в Мариуполь купил в плацкарт.
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.02.2021 в 00:10
Где там Какашины всякие? Захлебнулись от воспевания хвалы деду? Или может разберутся как профи, кто как сыграл плохо....... но 0:2 на табло!
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+2
-3
schabay (Краснодон)
19.02.2021 в 00:17
Сейчас он не какашка, а туалетная бумажка и пока бобрам не подотрёт ...
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+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:10
о, уже какое-то чморыгало пришло и втихаря ставит "-"))))
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+1
-5
schabay (Краснодон)
19.02.2021 в 00:11
бойцы невидимого фронта...
Ответить
+1
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
19.02.2021 в 00:11
TIRAN (Донецк (Украина! Угадай с трёх попыток.))
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:12
ну, такие жЫвотные нужны и среди людей))))
+1
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
19.02.2021 в 00:14
Вот видишь, пристыдил ты их и перестали минусовать))
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:19
а вот и вторая припёрлась с трассы)))
0
-4
Одіссей (Донецьк)
19.02.2021 в 00:11
Обрезанные ...болелы Динамо. Ну которые за Маккаби топили
Ответить
+1
-4
Andriy Mironyuk
19.02.2021 в 00:09
уся гра зроблена молодими. 1 гол - Матвінко, зробив 90% роботи, 2 - Фернандо й Тете, "легенди" ходили пішки.
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
19.02.2021 в 00:10
Там пас тоже на Колю шикарный был.
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
19.02.2021 в 00:12
Гра складається з багатьох компонентів. Ця схема спрацьовувала вже не один раз при Каштру. Спочатку виходять досвідчені, заплутують, потім виходе молодь, дотискає. Схема працює, як і сьогодні
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0
-1
Lion Killer (Львів)
19.02.2021 в 00:24
Марлос теж чудово виглядав
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0
0
Одіссей (Донецьк)
19.02.2021 в 00:09
Самые главные гниды бельгицы и у Динамо очко отобрали ...да еще и Глазго продули ....Динамо надо Брюгге на кол посадить.
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0
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
19.02.2021 в 00:06
Заголовок в точку! Сыроват ещё Шахтёр, надо набирать. Очень понравился Трубин, видно что стал намного увереннее в себе, молодец. Всех с победой!
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.02.2021 в 00:05
Может не зрелищно, но два сухих на выезде..... Тайсон вообще не придаёт остроты, либо скидывает, либо назад, либо теряет...... Раз был рывок за всю игру. Коноплянка поярче за свое время отыграл.
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.02.2021 в 00:07
Думаю выйди Коно со старта - хватило бы на первые 20 минут и также ходил бы пешком, пока соперник свежий.
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
19.02.2021 в 00:14
Но хоть что-то может создал бы за 20мин.?! А этот мучается или уже негодный..... хз....
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
19.02.2021 в 00:05
Молодцы!
Ответить
+3
-1
Одіссей (Донецьк)
19.02.2021 в 00:19
Ой
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.02.2021 в 00:05
Второй тайм не понравился могли и доиграться в режиме эконом.Соломон перегорел до игры.Тайсон играет только с Марлосом и уже в Бразилии.Выделит особо не кого
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+1
-3
Djibouti (Djibouti)
19.02.2021 в 00:04
Отлично, идём дальше
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+2
0
Одіссей (Донецьк)
19.02.2021 в 00:01
Тайсон исчо не в самолете с вещами ...странно. Он занимает место Соломона .
Ответить
+2
-1
schabay (Краснодон)
19.02.2021 в 00:04
три шага на лево, два шага направо, шаг вперёд и два назад...
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:04
мойша сегодня что-то, видать, сильно заНОСтальгировал))
Ответить
+2
-3
Одіссей (Донецьк)
19.02.2021 в 00:06
Пальмы родные во сне увидел и все.
Ответить
+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
19.02.2021 в 00:01
пацакський краснодар програв на своєму полі – ще один привід для гарного настрою
Ответить
+7
-1
Andriy Mironyuk
18.02.2021 в 23:59
Марлосу, Тайсону та Мораесу - пора на пенсію. Пісок сиплеться.
Ответить
+1
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.02.2021 в 00:01
Тайсону верняк!
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:01
первые два - чемпионы по передерживанию мяча
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:01
но, бывает, решают
+3
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
18.02.2021 в 23:59
Разница соперников в классе - огромна. Нужно более уверенно прибивать, а не оставлять шансы сопернику на последних минутах. Но выиграли и отлично. Походу здесь возьмем максимум очей в противостоянии
Ответить
+5
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.02.2021 в 23:59
С победой! Понравились Матвиенко и Патрик, не понравился Кривцов.
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.02.2021 в 23:59
Хорошо ШД выглядел. Игра без снега как-то не привычно смотрится )))) ...
Ответить
+5
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.02.2021 в 00:00
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.02.2021 в 23:58
И заплакали полярные петушки!))))
Ответить
+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
18.02.2021 в 23:58
Результат - норм, игра - мрак. Нужно набирать форму, иначе с соперниками потяжелее будут проблемы.
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.02.2021 в 23:59
нужно просто уменьшить количество ненужных касаний мяча и увеличить количество ударов по воротам - результат придёт
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
19.02.2021 в 00:02
Торомозили почти все, скорость принятия решений придет с игровым тонусом. Видно было что для команды психологически это был очередной товарняк, как на сборах.
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:03
какая скорость принятия решений? эти "старики" так играют и не хотят ничего менять
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
19.02.2021 в 00:06
Сегодня особенно Марлос напрягал, наверное ждал пока ему кофе подадут на поле, пока он с мячом стоит))
0
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.02.2021 в 23:58
колхоз с проблесками класса
Ответить
0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
19.02.2021 в 00:06
100% описание игры Динамо
Ответить
+4
-1
Одіссей (Донецьк)
18.02.2021 в 23:58
Отмучались....Эту команду надо было в первом тайме на два мяча садить и спокойно доводить матч до победы. Ну вообщем ...уря!
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
18.02.2021 в 23:57
Ожидаемо, но не легко. Горняки тяжело входят в сезон. Первый гол Шахтера - просто песня. Молодцы.
Ответить
+2
0
aleks68
18.02.2021 в 23:57
тупое ЧМО из санта-круз болей за маккаби.
Ответить
+4
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.02.2021 в 23:57
Понятно, что только Шахтер! На классе!
Ответить
+6
-1
avatar
okolegko (Київ)
18.02.2021 в 23:56
Тете – і ти красава )))
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.02.2021 в 23:55
с победой!
Ответить
+13
-2


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