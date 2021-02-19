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ЛЕ. Антверпен – Рейнджерс 3:4. Фееричный камбэк команды Джеррарда

Лига Европы
(1 голосов)

Соперники подарили настоящую голевую феерию

ЛЕ. Антверпен – Рейнджерс 3:4. Фееричный камбэк команды Джеррарда

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Лиге Европы, 1/16 финала
Стадион Босуил, Дорн
Рефера – Георгий Кабаков (Болгария)
"Антверпен" – "Рейнджерс" 3:4
Голы: Авенатти (45), Рефаэлов (45+8, пен), Хонгла (66) – Арибо (38), Баришич (59, пен, 90, пен), Кент (83)

"Антверпен": Бейранванд (де Волф, 77) – де Лат, ле Маршан, Сек – Лукаку, Боя (Верстрате, 68), Хонгла (Желен, 90+1), Бута – Геркенс (Миеси, 90+1), Рефаэлов (Ампома, 90+1) – Авенатти

"Рейнджерс": Макгрегор – Баришич, Хеландер, Голдсон, Таверниер (Балогун, 25) – Камара (Хаджи, 74), Дэвис, Арфилд (Джек, 74) – Руф (Кент, 45+5), Морелос, Арибо

Предупреждения: де Лат (59), Сек (63) – Баришич (44), Кент (53), Арфилд (64)

Удаление: Сек (89, вторая желтая)

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