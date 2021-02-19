Степаненко о матче с Маккаби: Мы сыграли только первый тайм, еще никуда не прошли

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Маккаби" в первом матчи 1/16 Лиги Европы (2:0).

– Первый тайм получился лучше второго?

– Мне тяжело сейчас так быстро говорить. Соперник во второй половине большими силами пошел вперед, им надо было забивать, начали создавать моменты. И мы где-то остановились. Не знаю, в чем причина. Счет не позволял этого делать. Ошибки были, нужно работать. Мы провели второй официальный матч в этом году, возможно, еще не в игровом тонусе.

– Вначале матча был острый момент у "Маккаби", после чего подняли флажок. Екнуло внутри, когда увидели, что в пустые ворота будет добивание?

– Есть ВАР, поэтому эпизод доигрывается до конца. Как по мне, там был двухметровый офсайд. Это было видно. Понятно, всегда переживаешь, потому что не понимаешь, почему не подняли флажок. Нужно доигрывать. У команды есть тактика, когда выдерживается линия. Защитники все контролируют, они были на 100% уверены, поэтому действовали в рамках правил.

– 2:0 – идеальный результат?

– Идеальный результат тот, который поможет нам пройти дальше. Есть еще ответный матч. Нужно быть максимально сконцентрированными и готовиться к нему. Мы сыграли только первый тайм, еще никуда не прошли. Работаем дальше.

Понравилось, как в первые 25-30 минут контролировали мяч, вступали в прессинг и отбор, не давали сопернику выходить в атаку. Хоть какая-то опасность у наших ворот была только во время угловых. Все контролировали. Но после забитого гола почему-то начинаем останавливаться и действовать больше вальяжно. Расслабляться нельзя.

Второй гол очень важен, перед ним были еще два момента: у Фернандо и Коноплянки. Но не получилось забить. Фернандо здорово протащил мяч и отдал пас на Тете.