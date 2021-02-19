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Каштру: Мы остаемся в преимуществе, полпути пройдено
Шахтер с комфортным преимуществом возвращается из Израиля
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Первый тайм хороший, было преимущество в один гол, также доминировали в последних 15 минутах. Мы хотели победить сегодня, это то, что нас сегодня интересовало. Мы смогли это сделать против команды, которая не проигрывала 10 матчей. Они проводили фантастические игры в чемпионате, поэтому наша победа сложная, но заслуженная.
Гол Алана Патрика - наигранная комбинация, мы отрабатываем все, что может происходить в поле. В этом конкретном случае получилось все хорошо. Поздравляю всех, кто делает нашу команду с каждым днем сильнее и сильнее. Мы посвящаем эту победу тем, кто нас поддерживает каждый день.
У нас остается ответный поединок, мы остаемся в преимуществе, полпути пройдено. Пока еще ничего не выиграли, ничего не решено. Лучше уехать с 2:0, чем с 1:0. Но и лучше было бы выиграть 3:0. Мы довольны тем, что мы сделали", - сказал Каштру.
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