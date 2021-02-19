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Тренер Маккаби ТА: Ничья с Шахтером была бы справедливым результатом

Лига Европы
(1 голосов)

Наставник израильского клуба - о поражении от "горняков"

Тренер Маккаби ТА: Ничья с Шахтером была бы справедливым результатом

фото - ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер израильского "Маккаби Тель-Авив" Патрик фон Лиувен подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером". Встреча закончилась победой "горняков" со счетом 2:0.

- Вы были близки к тому, чтобы добиться ничьей, но в компенсированное время пропустили второй гол. Есть ли у вас шансы на итоговый успех?
- Мы всегда нацелены на свою игру, на борьбу. На самом деле было очень сложно. Моменты, которые мы создали, должны перенести и в следующую игру. Но 0:2 дома – не лучшая позиция.

- Довольны ли качеством игры, тактической работой?
- Мы старались сохранять организацию и создавать моменты впереди. На определенном этапе это удавалось: мы не позволяли сопернику забить и сами создавали возможности на контратаках. Не говорю, что это были стопроцентные голевые моменты, но возможности. Я доволен этим отрезком, характером, тем, как команда выглядела физически. Но немного расстроен, что мы так и не нашли тот шанс, который завершился бы нашим голом.

- Во втором тайме вы были лучше и создали несколько моментов. Ничья была бы более справедливым результатом?
- С теми возможностями, что были во втором тайме, мы могли сравнять и закончить матч со счетом 1:1, да.

- Решение заменить Дана Битона в перерыве связано с пропущенным голом?
- Нет. Это замена, которая, как я посчитал, была необходима.

- У команды плотный график, очень сложные матчи, впереди – кубковый с "Хапоэлем" (Беэр-Шева)…
- Это правда. Но в нашем составе достаточно футболистов, которые готовы к воскресной игре. Я не переживаю. Ментальность парней – фантастическая, мы будем готовы!

- В "Шахтере" много легионеров. Возможно, Израилю не нужен лимит на зарубежных игроков?
- Понимаю, что в Израиле продолжается обсуждение этой темы. Я думаю, что для израильского футбола важно, чтобы мы в клубах были сфокусированы на развитии местных игроков. Да, иностранцы влияют на качество, но также нужно концентрироваться на том, чтобы израильские футболисты выходили на более высокий уровень.

– Тайсон смещался в центр, чтобы освободить зону для Матвиенко. Почему ваши игроки оказались к этому не готовы в эпизоде с первым голом?
– Мы обсуждали данную ситуацию. Видели, как он делал это в предыдущем матче, знали, что так будет, говорили на эту тему. Это не должно было стать сюрпризом, но так случилось.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) Патрик фон Лиувен
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.02.2021 в 09:27
Ничья со счётом 0:3)))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
19.02.2021 в 09:12
)))))))) а что ещё сказать......
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.02.2021 в 08:37
Размечтался, забудь.
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