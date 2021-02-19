Защитник Брюгге: Гол в ворота Динамо самый важный в сезоне, но не в карьере

Защитник "Брюгге" Брэндон Мехеле прокомментировал ничью с киевским "Динамо" (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

- Тебе сегодня удалось забить гол. Можно сказать, что это твой самый важный момент за время выступлений в "Брюгге"?

- Самый важный? Этого сезона, возможно, да. Но я уже забил в этом сезоне решающий гол в Кубке Бельгии. Я счастлив, что удалось сравнять счет. С определенным преимуществом можем готовиться к следующей игре, потому что гол, забитый на выезде, - всегда важно. Приятно забивать голы.

- Играл ли ты ранее при такой погоде?

- В первом тайме было тяжело, потом пошел адреналин и немного согрелся. Во втором тайме опять было тяжело, потому что ты выходишь из теплой раздевалки. Но все прошло нормально, согрелись.

- Скажите пожалуйста, какая ситуация с Матсом Ритсом? Не было ли риска отмены матча?

- Матс Ритс сдал положительный тест на COVID-19, его отправили назад в Бельгию. По моей информации, он чувствует себя хорошо. Надеемся, скоро выздоровеет.

Напомним, что после гола Виталия Буяльского точным ударом ответил именно Брендон Мехеле. Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.