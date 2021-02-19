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Вормер: В ответной игре с Динамо будем использовать все возможности
Он доволен ничьей
фото - ФК Брюгге
Капитан "Брюгге" Рууд Вормер прокомментировал ничью с "Динамо" в первом матче 1/16 Лиги Европы (1:1).
"Играть в таких условиях действительно было непросто. Было холодно, также был сильный ветер, так что да, мы довольны таким хорошим результатом в сложных обстоятельствах. Теперь нам нужно закончить работу дома на следующей неделе. Их гол прошел неожиданно, потому что я думал, что мы определенно были лучшей командой до того момента. Но мы не паниковали и продолжили играть в свою игру. У меня даже было ощущение, что мы все еще слишком мало использовали пространство.
После пропущенного гола мы сразу поняли, что должны забить, потому что тогда у вас будет еще больше шансов пройти дальше. Конечно, я думаю, что если мы сможем также начать ответный матч, то обязательно справимся с "Динамо". Но нам придется использовать все возможности, потому что украинцев ни в коем случае нельзя недооценивать", - приводит слова Вормера официальный сайт клуба.
Напомним, что ответный матч состоится в четверг, 25 февраля в Бельгии.
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