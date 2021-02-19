Владимир Горилый о матче Динамо - Брюгге: Киевляне не могут выжать большего, это их потолок

Бывший игрок "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Владимир Горилый прокомментировал игру киевлян против бельгийского "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 1:1.

- Владимир, вы перед игрой спрогнозировали счет 1:1. Футбольная интуиция не подвела?

- Но при всем этом, лучше для "Динамо" был бы счет 0:0. А если по игре, то динамовцы не впечатлили, показав не очень выразительный футбол. За матч создали два полумомента в первом тайме, поэтому рассчитывать на победу им не приходилось. "Брюгге" играло так, как им надо. Спокойно, без суеты, успевали хорошо перестраиваться в защитных порядках, лишив киевлян пространства для маневров. Бельгийцев вполне устраивал такой счет, они во втором тайме больше контролировали мяч и временами переигрывали хозяев. Даже в конце могли вырвать победу, но хорошо, что Дост не забил. Это был 100-процентный шанс.

- У "Брюгге" в связи с коронавирусом были кадровые потери.

- И, к сожалению, киевляне не смогли этим воспользоваться. На сегодняшний день, это максимальный, и не очень высокий уровень "Динамо". Видно игроки не могут выжать большего, это их потолок. Чувствуется большая разница в игровом тонусе команд. Я обратил внимание, что в выигранном матче чемпионата с "Олимпиком" были видны проблемы. Такие команды нужно обыгрывать с легким запасом, а пришлось дойти до нервной концовки, и то после удаления вырвали победу, почти на финише матча. Против "Брюгге" было много передач поперек и назад, сбивался темп, что тормозило быстрое развитие атак. А вот полузащита бельгийцев наоборот делала все быстрее, принимая мяч в полуобороте, с последующей передачей вперед. "Брюгге" даже без лидеров показала себя организованной и крепкой командной. Поэтому ответный поединок для "Динамо" будет очень трудным, и нужно пригнуть выше головы, чтобы рассчитывать на успех.

- Кого можно отметить у киевлян?

- Миколенко, который при подключениях создавал хоть какую-то остроту. Ну и Буяльского за шикарный гол, исполненный на мастерстве. Это единственное, что порадовало в матче. У игроков "Динамо" не горели глаза, не было страсти, и желания во чтобы то ни стало добиться победы. Для киевлян при таком качестве игры - 1:1 приемлемый результат. "Динамо" только вкатывается в сезон, а "Брюгге" уже на ходу. И это может быть решающим фактором в ответном поединке.

- Так что шансы "Динамо" опять уменьшаются на преодоление бельгийского барьера?

- Хотел бы ошибаться, но пока так. А вдруг игроки опровергнуть такой скептицизм!

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.