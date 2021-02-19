  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Виталий Миколенко признан лучшим игроком Динамо в матче с Брюгге по версии InStat
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Миколенко признан лучшим игроком Динамо в матче с Брюгге по версии InStat

Лига Европы
(1 голосов)

А Брэндон Мехеле в составе бельгийского клуба

Виталий Миколенко признан лучшим игроком Динамо в матче с Брюгге по версии InStat

фото - ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник Виталий Миколенко стал лучшим игроком "Динамо" в первом матче с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы по оценке InStat. Об этом пишет zbirna.com.

Самым полезным игроком матча "Динамо" - "Брюгге" по оценкам InStat стал защитник бельгийского коллектива Брэндон Мехеле. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 348 баллов.

Лучший футболист в составе "Динамо" — Виталий Миколенко. Он набрал 308 баллов. В активе защитника сборной Украины за 90 минут было 104 ТТД с браком 20%, он выиграл 14 единоборств и совершил 18 отборов, перехватов и подборов и выполнил голевой пас.

В число наиболее эффективных игроков "Динамо" вошли Денис Попов (298 баллов), а также Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук (по 275 баллов).

Читайте также Защитник Брюгге: Гол в ворота Динамо самый важный в сезоне, но не в карьере

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
19.02.2021 в 09:31
А почему не герой всех времен и народов?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...