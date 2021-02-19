Виталий Миколенко признан лучшим игроком Динамо в матче с Брюгге по версии InStat

Защитник Виталий Миколенко стал лучшим игроком "Динамо" в первом матче с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы по оценке InStat. Об этом пишет zbirna.com.

Самым полезным игроком матча "Динамо" - "Брюгге" по оценкам InStat стал защитник бельгийского коллектива Брэндон Мехеле. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 348 баллов.

Лучший футболист в составе "Динамо" — Виталий Миколенко. Он набрал 308 баллов. В активе защитника сборной Украины за 90 минут было 104 ТТД с браком 20%, он выиграл 14 единоборств и совершил 18 отборов, перехватов и подборов и выполнил голевой пас.

В число наиболее эффективных игроков "Динамо" вошли Денис Попов (298 баллов), а также Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук (по 275 баллов).