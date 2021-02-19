Хавбек Динамо: Не хватало уверенности, так как это вторая официальная игра

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев в интервью клубного медиа поделился впечатлением о ничьи с "Брюгге" (1:1).

- Когда мы вышли на поле за минуту до начала матча, видели болельщиков. Много кто пришел. Приятный всплеск эмоций был - это дополнительная поддержка. Мы понимаем, что люди пришли на стадион в такой мороз. Тем более, только сегодня утром началась продажа билетов. Нужно было спланировать день, что-то, возможно, отложить, прийти на футбол, тем более, в пять вечера. Это дорогого стоит. Большое им спасибо, очень приятно.

- Что сегодня удалось сделать, и что не удалось, кроме победы?

- Упустили победу, забили шикарный мяч. Может, где-то уверенности не хватало, так как это вторая официальная игра. Потому что когда ты входишь в тонус, раскрепощеннее себя чувствуешь. Поэтому, скорее игрового тонуса не хватает, но до ответной игры еще сыграем поединок в чемпионате. В ответном матче нужно будет больше, чем на 100% отдаваться, потому что нужно будет забивать.

- Хотелось ли взять реванш после игры на НСК "Олимпийский" с "Брюгге" прошлого сезона?

- Не сказал бы, что сильно хотелось взять реванш. Просто мы видим за последние полгода, в какой мы форме находимся. Считаю, что нам по силам пройти этого соперника, и мы увидели это и на футбольном поле. Просто нам нужно будет на ответную игру настроить себя психологически и эмоционально, что мы уверены в своих силах, и у нас все получится. То, что нам говорят и что от нас требуют, это очень сильно. Нам тренерский штаб очень помогает, все делают для того, чтобы мы правильно понимали саму структуру игры. Уверен, что у нас все получится.

- Ничья - результат негативный или положительный для "Динамо"?

- Если смотреть с точки зрения двух матчей - больше негативный. Дома вели в счете 1:0. Это более комфортный счет, чем 1:1, когда на выезде нужно забивать. Но это придает еще больше стимула, что мы обязаны забить. Будем настраиваться еще лучше.