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Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Маккаби по данным InStat 

Лига Европы
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Он открыл счет в игре с израильским клубом

Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Маккаби по данным InStat 

фото - ФК Шахтер

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В матче против "Маккаби Тель-Авив" М (0:2) лучшим игроком "Шахтера" по данным InStat был признан полузащитник Алан Патрик. Об этом пишет zbirna.com.

Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 362 балла. В активе бразильца за 87 минут было 122 ТТД с браком 14%, он выиграл девять единоборств, совершил 13 отборов, перехватов и подборов, выполнил три острые передачи, нанес два удара по воротам и забил гол.

В тройку лучших игроков матча также вошли Тарас Степаненко (307) и Тайсон (305).

Напомним, что счет в матче "Маккаби ТА" - "Шахтер" открыл именно Алан Патрик.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
zbirna.com

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