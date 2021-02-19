Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Маккаби по данным InStat
Он открыл счет в игре с израильским клубом
фото - ФК Шахтер
В матче против "Маккаби Тель-Авив" М (0:2) лучшим игроком "Шахтера" по данным InStat был признан полузащитник Алан Патрик. Об этом пишет zbirna.com.
Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 362 балла. В активе бразильца за 87 минут было 122 ТТД с браком 14%, он выиграл девять единоборств, совершил 13 отборов, перехватов и подборов, выполнил три острые передачи, нанес два удара по воротам и забил гол.
В тройку лучших игроков матча также вошли Тарас Степаненко (307) и Тайсон (305).
Напомним, что счет в матче "Маккаби ТА" - "Шахтер" открыл именно Алан Патрик.
Популярное сейчас
- Тренер Маккаби ТА: Ничья с Шахтером была бы справедливым результатом
- Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть
- Easy. Маккаби ТА – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча
- Динамо – Брюгге 1:1. Видео голов и обзор матча
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО