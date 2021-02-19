Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Маккаби по данным InStat 

В матче против "Маккаби Тель-Авив" М (0:2) лучшим игроком "Шахтера" по данным InStat был признан полузащитник Алан Патрик. Об этом пишет zbirna.com.

Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 362 балла. В активе бразильца за 87 минут было 122 ТТД с браком 14%, он выиграл девять единоборств, совершил 13 отборов, перехватов и подборов, выполнил три острые передачи, нанес два удара по воротам и забил гол.

В тройку лучших игроков матча также вошли Тарас Степаненко (307) и Тайсон (305).

Напомним, что счет в матче "Маккаби ТА" - "Шахтер" открыл именно Алан Патрик.