Конец геронтократии и царство контратак. Итоги матча Маккаби - Шахтер

В отчете о матче "Маккаби" - "Шахтер" я дважды заявил, что никакого стратегического значения он не имел. Действительно, ничего нового мы там не увидели. С другой стороны, в плане подчеркивания тенденций развития дончан матч был весьма показательным. Как отрицательных, так и положительных.

Геронтократия должна уйти в прошлое

Лигочемпионская осень должна была все четко объяснить Луишу Каштру. Пришло время смены поколений. Манор Соломон, Тете, Фернандо, Маркос Антонио, Корниенко, Бондарь готовы менять постаревших лидеров. Даже при не менее возрастном и менее талантливом Дентиньо в центре атаки команда выглядит более мобильной, сбалансированной, чем с Мораесом. Тем не менее, Луиш Каштру продолжает доверять 32-33-летним игрокам. Тайсон, Марлос и Мораес по-настоящему не чувствуют конкуренции. Поскольку знают, что, если здоровы - будут играть. А это для командной атмосферы плохо.

Молодежь постепенно подводится к составу, а после продажи лидеров безболезненно занимает их место. Все четко. Вот только эта четкая концепция тормозит уже лет пять. Просто потому что на этот раз лидеров так и не продали. А сегодняшний футбол беспощаден к клубам калибра "Шахтера". Юные звезды начинают бить копытом уже после года-двух приличной игры. Никто не желает засиживаться на одном месте. Соломон желает уходить еще и потому, что предпочитает яростно бороться за место в составе "Арсенала", а не "Шахтера". Если бы он играл в "Шахтере" постоянно - другое дело. Но...

Вчера в битве сошлись футбольные геронтократии. Средний возраст Жералдеша, Тиби, Эрнандеса и Саборита - более 30-ти лет. Тем не менее, линия обороны "Маккаби" вполне справлялась с такой же возрастной линией атаки "Шахтера". Уступила она лишь Матвиенко и Патрику, лишь Фернандо и Тете. Тайсон и Марлос пытались просто обвести всех, не видя партнеров по команде в упор. Причем оба начинали делать это из глубины, ожидаемо теряя силу и эффект неожиданности уже возле штрафной соперника. А Мораес, получив мяч на отличной позиции в штрафной, пробил слабо.

Заброс Марлоса на Матвиенко, приведший к первому голу, был столь же замечательным, сколь и удивительным, учитывая течение игры и стиль игры самого Марлоса. А если бы он пытался так забрасывать чаще? Этот лонгболл так и остался его единственным в матче на чужой половине поля.

Победа и поражение на флангах

Тактика игры "Маккаби" была ясна. В обороне - как можно больше насыщать центральную зону, в атаке наоборот - растягивать на флангах. Луиш Каштру сделал все возможное... для успеха этой тактики. Левого вингера Тайсона уже не первый год постоянно тянет в центр. Соломон был поставлен на нелюбимый плохо знакомый правый фланг, где мешал Додо. Проблемы Матвиенко в поддержке атаки хорошо известны. Потому фланговая игра "Шахтера" была бедной.

А попытки прорваться через центр легко читались и прерывались. Тем более, что взламываний дальними ударами не было - всего два.

Да, "Шахтер" в итоге выиграл этот матч на флангах. Даже Матвиенко отличился своим вторым ассистом в Еврокубковой карьере. С фланга Алан Патрик создал момент Мораесу, с фланга Фернандо прорвался на свидание с Тененбаумом, с фланга тот же Фернандо и Тете разыграли голевую комбинацию. Можно говорить о стратегии усыпления бдительности соперника на флангах и разящих ударов затем. Можно заявить, что "Реал" был побежден дважды благодаря такой. Но в долгосрочной перспективе она сомнительна. По крайней мере, фланговая игра стартового состава вчера должна быть оценена невысоко.

Тайсон ушел в центр и оставил фланг на откуп Матвиенко, значит, спрос прежде всего с защитника? Нет, так фланговая игра не работает. Нужно сохранять визуальный контакт со своим защитником, синхронизировать движение, оттягивая на себя соперников. Просто уйти недостаточно.

В обороне на флангах дончане также выглядели неидеально. Левый вингер тель-авивцев Таль Бен Хаим прорывался весьма активно, справа то же делал Хозез во втором тайме. Обычно заработанные угловые считаются признаком хорошей фланговой игры. По ним "Шахтер" позволил сопернику победить со счетом 5:3. Уж точно признаком хорошей фланговой игры являются прострелы/навесы оттуда. По ним гости и вовсе были разгромлены со счетом 8:20. Учитывая их доминирование, 68 процентов владения мячом, такой показатель что в атаке, что в обороне вызывает тревогу.

Східний "Реал"

Тревогу вызывает и общий счет ударов по воротам. 11:10 в пользу хозяев. Тех самых, которые были одними из худших в групповом турнире Лиги Европы по ударам. Тех самых, которые вымучивают победы в своей лиге, часто - на последних минутах. И 11, и 10 - низкий результат. Но претензии здесь прежде всего должны предъявляться фавориту. Тем более - столько владевшему мячом. Уж слишком часто его пытались просто закатить в ворота, прорваться мимо всех на дриблинге.

А дальние удары Каштру чуть ли не запрещает. Вчерашние два были неподготовленными и в итоге неэффективными.

Не то что это удивляет. В групповом турнире Лиги Чемпионов "Шахтер" был последним по ударам по воротам - всего 6.8 за матч. Позади "Динамо", "Ференцвароша", "Мидтьюлланда". Конечно, следует сделать поправку на сложнейшую группу. Но ведь и два года назад он был одним из худших. Уже ясно, что таков стиль Каштру. Владеть мячом команда желает, желает сохранить структуру короткого паса. А вот с созиданием и реализацией большие проблемы. Это признал и тренер еще в среду. Созидают и реализуют Фернандо, Тете, но их не было в стартовом составе. А Соломон был не на своем месте.

Скажу прямо. "Шахтер" - контратакующая команда. Пусть в этом Каштру никогда и не признается. Мяч ей нужен для обороны, для успокаивания игры, для выматывания соперника. Что делать дальше - уже сложный вопрос. Те же Тете, Фернандо, Соломон приспособлены для контратакующей игры, не для позиционной. Тете заявляет, что болеет за "Барселону", но по стилю он более подходит "Реалу". Или "Ливерпулю". Вот с осознанием всего этого дончанам и следует идти по турнирной сетке. Ничего позорного в этом нет. Просто реальность.

Только спокойствие

Слишком скептической получилась статья. Несправедливо для гостевого матча, в котором одержана победа со счётом 2:0. Потому закончу на сразу нескольких мажорных нотах. Кроме явного преимущества в классе, подопечные Каштру победили благодаря спокойствию. Их не пошатнуло довольно мощное начало обоих таймов от соперника, они почти не выпускали его на ударные позиции. Они уверенно "сушили" игру, когда хотели. А в атаке спокойно ожидали своего часа. И поймали соперника в самой концовке. Вышло очень хладнокровно, как и нужно в матче против аутсайдера после долгого перерыва.

Также нельзя не отметить центр обороны и вратаря. Мы помним и "Аталанту", и "Интер", и Гладбах, но все же в большинстве своих матчей эта линия "Шахтера" играет весьма прилично. Ни один прострел Бен Хаима не дошел до адресата. Лишь четыре из 20-ти "кроссов" в целом дошли. Лишь один из них с игры замкнули ударом. Заблокированным. Хозяева нанесли лишь два удара по воротам с 11-ти метров и ближе. Даже выглядевший заторможенным Кривцов справился. А Витао и вовсе вырастает в лидера обороны. Матвиенко также активно помогал в центре. Заблокировал там удар, выбил два мяча.

Ну а Трубин? Не случайно в пункте о геронтократии я не упомянул Пятова. Здесь смена поколений завершилась. Уверенность в себе и спокойствие 19-летнего голкипера поражают. С опасными ударами Блэкмена и Эрнандеса в концовке он справился будто играючи.

Фото - Sport5.co.il, Walla.co.il