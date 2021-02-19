  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Украинец попал в команду недели Лиги Европы по версии WhoScored
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец попал в команду недели Лиги Европы по версии WhoScored

Лига Европы
(1 голосов)

Николай Матвиенко стал одним из лучших футболистов

Украинец попал в команду недели Лиги Европы по версии WhoScored

фото - ФК Шахтер

Новина українською

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2:0.

WhoScored назвал команду недели Лиги Европы по результатам поединка.

В список лучших попал и украинский футболист Николай Матвиенко, выступление которого было оценено в 8,2 балла.

Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

Добавим, что по данным InStat в матче против "Маккаби Тель-Авив" М (0:2) лучшим игроком "Шахтера" был признан полузащитник Алан Патрик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
19.02.2021 в 10:48
Жаль в центре оценки по 9.0, ожидал увидеть Буяльского
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...