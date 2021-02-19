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Украинец попал в команду недели Лиги Европы по версии WhoScored
Николай Матвиенко стал одним из лучших футболистов
фото - ФК Шахтер
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2:0.
WhoScored назвал команду недели Лиги Европы по результатам поединка.
В список лучших попал и украинский футболист Николай Матвиенко, выступление которого было оценено в 8,2 балла.
Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:
Добавим, что по данным InStat в матче против "Маккаби Тель-Авив" М (0:2) лучшим игроком "Шахтера" был признан полузащитник Алан Патрик.
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