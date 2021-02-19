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Сергей Морозов: Горняки контролировали только первый тайм с Маккаби
Бывший футболист и тренер - о победе "Шахтера"
фото - futbik
Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над израильским "Маккаби Тель-Авив" (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
"Израильская команда показала, что может бороться, может сражаться, но не более. Не хватает много моментов, чтобы с такими командами как "Шахтер" играть на равных. Я бы не сказал, что это победа на классе, потому что класс – это, когда выходит команда и забивает два-три мяча, а потом через этот матч готовится к следующему, контролируя эту игру.
Не полностью была игра под контролем "Шахтера", первый тайм еще полностью был под контролем "горняков", а второй тайм был разорванный на периоды. Думаю, что это связано с тем, что не все футболисты в одинаковом состоянии, повлияли перелеты из Анталии в Украину, а потом в Израиль, потому что это непросто. Если взять итог матча, то задача уже решена", - сказал Морозов.
Напомним, что ответный матч состоится 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский".
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